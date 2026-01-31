Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бенфика отреагировала на жеребьевку Лиги чемпионов, не забыв о Трубине

Соперником лиссабонского клуба на стадии 1/16 финала станет мадридский «Реал»

Бенфика отреагировала на жеребьевку Лиги чемпионов, не забыв о Трубине
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 30 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которой своего будущего оппонента узнала и португальская «Бенфика».

Соперником лиссабонского клуба станет мадридский «Реал», с которым «орлы» уже играли – победили в матче восьмого тура основного этапа со счетом 4:2.

Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. Восемь клубов, которые станут победителями противостояний этого раунда, завоюют путевку в 1/8 финала.

Пресс-служба «Бенфики» остроумно отреагировала на жеребьевку, опубликовав фото в стиле культового фильма «Матрица». Команде Жозе Моуриньо нужно выбрать одного из двух соперников – «Интер» (синяя таблетка) или «Реал» (белая).

В итоге «орлам» придется играть с представителем Испании – после жеребьевки было опубликовано фото с Анатолием Трубиным, который держит в руках как раз белую таблетку. Подпись гласит: «И мы встретимся снова».

Анатолий Трубин стал главным героем предыдущего матча «Бенфики», забив гол на последних секундах, который и подарил его команде путевку в следующий раунд.

Николай Тытюк
Щоб виграти , треба ставити  Трубіна в напад.
