Байєр звернувся до українського форварда після відходу гравця в Нідерланди
Артем Степанов присоединился к «Утрехту», цвета которого будет защищать на правах аренды
Форвард немецкого «Байера» и сборной Украины U-21 Артем Степанов продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета «Утрехта», который выступает в элитном дивизионе.
«Байер» отправил 18-летнего футболиста в аренду на полгода, нидерландский клуб из одноименного города будет иметь право выкупа после завершения сезона 2025/26.
В Леверкузене подтвердили уход Степанова и обратились к украинскому форварду: «Артем проведет остаток сезона 2025/26 в нидерландском клубе ФК «Утрехт». Надеюсь, ты сразу же возьмешься за дело, Артем!»
В нынешнем сезоне Степанов провел 13 матчей в составе «Нюрнберга», где выступал на правах аренды и отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость украинца составляет 1,5 миллиона евро.
«Утрехт» набрал 23 балла и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. От восьмого места, которое позволяет побороться за выход в Лигу конференций, команду Степанова отделяет восемь пунктов.
Artem Stepanov will spend the remainder of the 2025/26 season at Dutch outfit, FC Utrecht!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 30, 2026
Hope you hit the ground running. Artem! 🙏 pic.twitter.com/naf07jHgTK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр сменил клубную прописку
К штабу Костюка присоединился Малицкий