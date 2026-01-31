Байєр звернувся до українського форварда після відходу гравця в Нідерланди

Форвард немецкого «Байера» и сборной Украины U-21 Артем Степанов продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета «Утрехта», который выступает в элитном дивизионе.

«Байер» отправил 18-летнего футболиста в аренду на полгода, нидерландский клуб из одноименного города будет иметь право выкупа после завершения сезона 2025/26.

В Леверкузене подтвердили уход Степанова и обратились к украинскому форварду: «Артем проведет остаток сезона 2025/26 в нидерландском клубе ФК «Утрехт». Надеюсь, ты сразу же возьмешься за дело, Артем!»

В нынешнем сезоне Степанов провел 13 матчей в составе «Нюрнберга», где выступал на правах аренды и отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость украинца составляет 1,5 миллиона евро.

«Утрехт» набрал 23 балла и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. От восьмого места, которое позволяет побороться за выход в Лигу конференций, команду Степанова отделяет восемь пунктов.