«Покупайте больше украинцев!» Реакция фанов на голы Цыганкова и Ваната
Голы украинских легионеров принесли «Жироне» победу в матче с «Мальоркой»
В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» со счетом 2:1 на выезде обыграла «Мальорку». Оба гола в составе победителей забили украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Виктор Цыганков открыл счет на 26-й минуте. Во втором тайме Владислав Ванат закрепил преимущество «Жироны». Форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Благодаря этой победе «Жирона» вышла на 17-е место и покинула зону вылета. Болельщики остались довольны игрой украинцев.
Miquel Agut: Да здравствует Жирона! Да здравствует Украина! Добро пожаловать, 2026 год!
Jonay Amaro: Виктор Цыганков – игрок Лиги чемпионов, которому пришлось узнать и о тёмной стороне футбола: травмах и психологической нестабильности. Каждый гол, голевая передача или удачное выступление заслуживают похвалы. Если он в форме, «Жирона» должна играть в Ла Лиге.
Raül Muxach: Четвертый гол от Цыганкова. С каждым днем становится все увереннее. Джедай.
David: Для многих это может показаться незначительной деталью, но прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я видел, чтобы игроки праздновали гол так, как это сделал Ванат сегодня... это тоже очень трогательно, и это способ показать болельщикам, что игроки живут этим и хотят подняться выше.
Miguel Ruiz: Я никогда не смогу объяснить вам, насколько хорошим футболистом я считаю Цыганкова.
afh_4141: Да благословит Бог Цыганкова, давайте избежим вылета из лиги!
nazar_protsyk: Пожалуйста, покупайте больше украинцев!
bugnar_priv: Я верю в «Жирону» и в то, что они смогут завершить этот сезон в борьбе за место в еврокубках или, по крайней мере, попасть в десятку лучших команд Ла Лиги. Цыганков и Ванат делают потрясающую работу на поле, как и вся команда. Вперед, «Жирона», вперед, чудо футбола!
