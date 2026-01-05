«Покупайте больше украинцев!» Реакция фанов на голы Цыганкова и Ваната

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» со счетом 2:1 на выезде обыграла «Мальорку». Оба гола в составе победителей забили украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Виктор Цыганков открыл счет на 26-й минуте. Во втором тайме Владислав Ванат закрепил преимущество «Жироны». Форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Благодаря этой победе «Жирона» вышла на 17-е место и покинула зону вылета. Болельщики остались довольны игрой украинцев.

Miquel Agut: Да здравствует Жирона! Да здравствует Украина! Добро пожаловать, 2026 год!

Jonay Amaro: Виктор Цыганков – игрок Лиги чемпионов, которому пришлось узнать и о тёмной стороне футбола: травмах и психологической нестабильности. Каждый гол, голевая передача или удачное выступление заслуживают похвалы. Если он в форме, «Жирона» должна играть в Ла Лиге.

Raül Muxach: Четвертый гол от Цыганкова. С каждым днем ​​становится все увереннее. Джедай.

David: Для многих это может показаться незначительной деталью, но прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я видел, чтобы игроки праздновали гол так, как это сделал Ванат сегодня... это тоже очень трогательно, и это способ показать болельщикам, что игроки живут этим и хотят подняться выше.

Miguel Ruiz: Я никогда не смогу объяснить вам, насколько хорошим футболистом я считаю Цыганкова.

afh_4141: Да благословит Бог Цыганкова, давайте избежим вылета из лиги!

nazar_protsyk: Пожалуйста, покупайте больше украинцев!

bugnar_priv: Я верю в «Жирону» и в то, что они смогут завершить этот сезон в борьбе за место в еврокубках или, по крайней мере, попасть в десятку лучших команд Ла Лиги. Цыганков и Ванат делают потрясающую работу на поле, как и вся команда. Вперед, «Жирона», вперед, чудо футбола!