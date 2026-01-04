Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

4 января состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и «Жирона».

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

Ключевыми фигурами поединка стали украинские игроки «Жироны» – Виктор Цыганков и Владислав Ванат, которые фактически определили победителя встречи.

Благодаря голам Цыганкова и Ваната каталонский клуб набрал три очка – 2:1 в пользу «Жироны».

Виктор отличился в первом тайме фирменным ударом с левой ноги, а Владислав реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)

Фотогалерея матча: