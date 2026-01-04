Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Виктор и Владислав решили судьбу матча
4 января состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и «Жирона».
Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.
Ключевыми фигурами поединка стали украинские игроки «Жироны» – Виктор Цыганков и Владислав Ванат, которые фактически определили победителя встречи.
Благодаря голам Цыганкова и Ваната каталонский клуб набрал три очка – 2:1 в пользу «Жироны».
Виктор отличился в первом тайме фирменным ударом с левой ноги, а Владислав реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Ла Лига. 18-й тур, 4 января
«Мальорка» – «Жирона» – 1:2
Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)
Фотогалерея матча:
События матча
Акакій виймай
Вітання з Криму і зі Львова!
За всіх в Європі земляків:
Тож раді ми за Циганкова!
⚽🎉⚽🎉🇺🇦💪🇺🇦
У вечір цей подвійне свято:
Забив і Влад у День народження!
Бажаєм більш голів Ванату,
Жироні - лиш угору сходження!⬆️😊
Але ще багато боротьби попереду за збереження прописки в ла лізі.