Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Мальорка
04.01.2026 19:30 – FT 1 : 2
Жирона
Испания
04 января 2026, 21:25 | Обновлено 04 января 2026, 22:12
4332
14

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

04 января 2026, 21:25 | Обновлено 04 января 2026, 22:12
4332
14 Comments
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

4 января состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и «Жирона».

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

Ключевыми фигурами поединка стали украинские игроки «Жироны» – Виктор Цыганков и Владислав Ванат, которые фактически определили победителя встречи.

Благодаря голам Цыганкова и Ваната каталонский клуб набрал три очка – 2:1 в пользу «Жироны».

Виктор отличился в первом тайме фирменным ударом с левой ноги, а Владислав реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)

Фотогалерея матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Мальорка).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона), асcист Витор Рейс.
Boodya
Молодці, так тримати 
Remark
Динамівці дали жару 💗
Dynamic
Динамівський характер  
Акакій виймай
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І від киян, й від гірників,
Вітання з Криму і зі Львова!
За всіх в Європі земляків:
Тож раді ми за Циганкова!
⚽🎉⚽🎉🇺🇦💪🇺🇦
У вечір цей подвійне свято:
Забив і Влад у День народження!
Бажаєм більш голів Ванату,
Жироні - лиш угору сходження!⬆️😊
Андрій Шевченко
Динамівська школа
Boodya
Ну ось, тепер вже можна й написати, що вийшли з зони вильоту
sahka1981
Молодці Жирона! По грі грали краще, першим номером, лише за рахунку 0-2 Мальорка пішла вперед, на навалу, вдалося заробити пенальті, абсолютно необов'язковий, помилка Блінда, але не більше, хоча кінцівка гаряча була, закономірна перемога Жирони. Вдвічі приємніше, що гру по суті, зробили наші гравці, Циганков і Ванат!
Liverpool-FС
Вітаю наших хлопців, молодці Дуже радий за них
Андрій Заліщук
З присмаком київського характеру!
ZANREGENT1993
Молодчики
avk2307
Вітання нашим козакам!!!!
Але ще багато боротьби попереду за збереження прописки в ла лізі.
Умник
Молодці, не зупиняйтеся, така ігрова форма дуже згодиться під час ігор відбору на чс.
Face Control
Да и х..й с ними
Main
Сегодня праздник у ребят 👏
