Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Матч 18-го тура Ла Лиги состоится 4 января в 19:30 по киевскому времени
В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».
Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
