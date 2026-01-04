Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Испании
Мальорка
04.01.2026 19:30 – 11 0 : 0
Жирона
Испания
04 января 2026, 19:29
Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Матч 18-го тура Ла Лиги состоится 4 января в 19:30 по киевскому времени

Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
