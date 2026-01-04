Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок пройдет 4 января в 19:30 по Киеву

Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

4 января на Сон Моиш пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Жироной.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда смогла избавиться от статуса лифта между клубами, за что нужно было сказать спасибо Агирре, который не только удержал от очередного падения в Сегунду, но еще и дошел до кубкового финала, правда, с поражением решающем поединке Реалу. А когда мексиканец уехал на родину, уже с Аррасате, закончили подъемом на десятое место в Ла Лиге.

В новом сезоне пошел спад, причем довольно резкий. Вместо борьбы за еврокубки, которую ждали сейчас, нависла угроза вылета в Сегунду. Тем важнее было закончить 2025-й год неплохой серией, в том числе обыграли Эльче - на своем поле закончили с сильным новичком дивизиона 3:1. Правда, при этом в декабре закончили борьбу за кубок - со счетом 0:1 уступили в Ла-Корунье крайне нестабильному Депортиво.

Жирона

Клуб сам себе поднял планку невероятным позапрошлым сезоном, что принес сенсационное третье место, выше даже Атлетико. Но потом был крайне скромный результат в 2024/2025, с болезненными неудачами в дебютной Лиге чемпионов и ранним вылетом из кубка. В Примере хотя бы получилось набрать на одно очко больше, чем вылетевший Леганес.

Если и хотели прибавить после летних каникул, то на деле, наоборот, стартовали с трех поражений в августе. Потом, правда, прибавили, и не в последнюю очередь за счет удачного подписания в дэдлайн Ваната и набора формы Цыганковым после травмы. Но все равно в декабре уступили в кубке Оуренсе, а в трех крайних турах Ла Лиги было два поражения, в том числе и 0:3 с Атлетико перед Рождеством. Пока что в Мичела Санчеса верят, но желательно наконец-то стабильно прибавить.

Статистика личных встреч

У Мальорки в 2024-м году было три победы кряду. Но в мае с ней жиронцы взяли важнейшую для себя победу 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев. Но и гости будут цепляться за очки - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
4 января 2026 -
19:30
Жирона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
