Мальорка – Жирона – 1:2. Победа имени Цыганкова и Ваната. Видео голов
4 января прошел матч 18-го тура Ла Лиги
4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».
Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.
Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат самостоятельно решили исход матча, забив по одному мячу.
Сначала Виктор фирменным ударом левой ноги открыл счет, затем Владислав с пенальти удвоил преимущество.
«Мальорка» на последних минутах забила свой мяч, но времени уже не хватило – 1:2 победа «Жироны».
Ла Лига. 18-й тур, 4 января
«Мальорка» – «Жирона» – 1:2
Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
