Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальорка – Жирона – 1:2. Победа имени Цыганкова и Ваната. Видео голов
Чемпионат Испании
Мальорка
04.01.2026 19:30 – FT 1 : 2
Жирона
Испания
04 января 2026, 22:09 | Обновлено 04 января 2026, 22:20
Мальорка – Жирона – 1:2. Победа имени Цыганкова и Ваната. Видео голов

4 января прошел матч 18-го тура Ла Лиги

Мальорка – Жирона – 1:2. Победа имени Цыганкова и Ваната. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».

Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат самостоятельно решили исход матча, забив по одному мячу.

Сначала Виктор фирменным ударом левой ноги открыл счет, затем Владислав с пенальти удвоил преимущество.

«Мальорка» на последних минутах забила свой мяч, но времени уже не хватило – 1:2 победа «Жироны».

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Мальорка).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона), асcист Витор Рейс.
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Мальорка - Жирона видео голов и обзор Владислав Крапивцов пенальти Ведат Мурики
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
