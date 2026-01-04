Мальорка – Жирона – 1:2. Победа имени Цыганкова и Ваната. Видео голов

4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».

Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат самостоятельно решили исход матча, забив по одному мячу.

Сначала Виктор фирменным ударом левой ноги открыл счет, затем Владислав с пенальти удвоил преимущество.

«Мальорка» на последних минутах забила свой мяч, но времени уже не хватило – 1:2 победа «Жироны».

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен.) – Цыганков, 26, Ванат, 62 (пен.)

Видеообзор матча: