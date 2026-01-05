Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
Португалия
05 января 2026, 12:59 | Обновлено 05 января 2026, 13:01
780
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер

Луис Гильерме подписал контракт с лиссабонскими «львами»

05 января 2026, 12:59 | Обновлено 05 января 2026, 13:01
780
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
ФК Спортинг Лисабон

Португальский «Спортинг» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Луисом Гильерме.

Контракт с 19-летним бразильцем подписан до 2030 года.

По данным СМИ, трансфер талантливого вингера из «Вест Хэма» обошелся «львам» в 20 млн евро.

Гильерме присоединился к «молотобойцам» в июле 2024 года, перебравшись из «Палмейраса» за 23 млн евро. В текущем сезоне Луис выходил на поле в пяти матчах АПЛ за «Вест Хэм», суммарно проведя на поле 121 минуту.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация о заинтересованности в подписании Гильерме донецкого «Шахтера».

По теме:
Аморим завершил свою деятельность в МЮ с наименьшим процентом побед в АПЛ
Игроки клуба АПЛ недовольны тренером. Руководство определило его будущее
Лишь 4 игрока АПЛ забили с сезона 2023/24 на выезде больше, чем Кунья
Спортинг Лиссабон Вест Хэм трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Луис Гильерме
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Футбол | 05 января 2026, 12:18 2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Рубен работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05 января 2026, 07:55 0
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20

В европейском дерби победила Швеция

Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Бокс | 05.01.2026, 05:05
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05.01.2026, 09:03
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 5
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем