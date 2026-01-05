ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер

Португальский «Спортинг» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Луисом Гильерме.

Контракт с 19-летним бразильцем подписан до 2030 года.

По данным СМИ, трансфер талантливого вингера из «Вест Хэма» обошелся «львам» в 20 млн евро.

Гильерме присоединился к «молотобойцам» в июле 2024 года, перебравшись из «Палмейраса» за 23 млн евро. В текущем сезоне Луис выходил на поле в пяти матчах АПЛ за «Вест Хэм», суммарно проведя на поле 121 минуту.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация о заинтересованности в подписании Гильерме донецкого «Шахтера».