ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг приобрел бразильца, которого хотел Шахтер
Луис Гильерме подписал контракт с лиссабонскими «львами»
Португальский «Спортинг» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Луисом Гильерме.
Контракт с 19-летним бразильцем подписан до 2030 года.
По данным СМИ, трансфер талантливого вингера из «Вест Хэма» обошелся «львам» в 20 млн евро.
Гильерме присоединился к «молотобойцам» в июле 2024 года, перебравшись из «Палмейраса» за 23 млн евро. В текущем сезоне Луис выходил на поле в пяти матчах АПЛ за «Вест Хэм», суммарно проведя на поле 121 минуту.
Ранее в СМИ не раз появлялась информация о заинтересованности в подписании Гильерме донецкого «Шахтера».
.@guilhermelira06 assina até 2030 ✍️🇧🇷 pic.twitter.com/c2AGSsVPEE— Sporting CP (@SportingCP) January 4, 2026
