30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Луис Гильерме привлекает внимание «горняков» и еще нескольких клубов
Бразильский вингер «Вест Хэма» Луис Гильерме привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает Экрем КОнур.
По информации источника, 19-летний футболист интересен донецкому «Шахтеру», «Наполи», «Фиорентине», «Порту», «Бенфике» и «Спортингу». Последний клуб из перечисленных уже начал переговоры по Гильерме.
Лондонский клуб оценивает своего вингера в сумму около 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Луис Гильерме провел пять матчей в рамках Английской Премьер-лиги, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» попрощается с легионером.
