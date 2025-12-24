30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ

Бразильский вингер «Вест Хэма» Луис Гильерме привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает Экрем КОнур.

По информации источника, 19-летний футболист интересен донецкому «Шахтеру», «Наполи», «Фиорентине», «Порту», «Бенфике» и «Спортингу». Последний клуб из перечисленных уже начал переговоры по Гильерме.

Лондонский клуб оценивает своего вингера в сумму около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Луис Гильерме провел пять матчей в рамках Английской Премьер-лиги, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» попрощается с легионером.