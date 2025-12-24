Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Украина. Премьер лига
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Контракт 24-летнего легионера истекает в июне 2026 года и «горняки» не собираются продлевать соглашение с самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Из-за тяжелой травмы Траоре провел всего три матча в нынешнем сезоне, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Главный тренер Арда Туран не заинтересован в услугах форварда.

Лассина перебрался в чемпионат Украины в июле 2021 года из нидерландского «Аякса» за десять миллионов евро. В составе донецкой команды сыграл 99 матчей, в которых забил 24 голов и отдал 17 ассистов.

Трансферная стоимость форварда составляет три миллиона евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Лассина Траоре Арда Туран Игорь Бурбас свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Alexiy.Kriv
Так яка в нього заробітна плата?Одні пишуть про мільйони в рік.Хтось знає?
