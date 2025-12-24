Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

Форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Контракт 24-летнего легионера истекает в июне 2026 года и «горняки» не собираются продлевать соглашение с самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Из-за тяжелой травмы Траоре провел всего три матча в нынешнем сезоне, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Главный тренер Арда Туран не заинтересован в услугах форварда.

Лассина перебрался в чемпионат Украины в июле 2021 года из нидерландского «Аякса» за десять миллионов евро. В составе донецкой команды сыграл 99 матчей, в которых забил 24 голов и отдал 17 ассистов.

Трансферная стоимость форварда составляет три миллиона евро.