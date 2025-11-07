Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Украина. Премьер лига
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы

Лассина Траоре вернулся в расположение команды, но продолжает восстановление от повреждения

Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассина Траоре вернулся в расположение «горняков», сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист в августе 2025 года получил травму квадрицепса. Предполагалось, что в 2025 году игрок на поле уже не появится, но, учитывая его возвращение в расположение клуба, появляются шансы на более быстрое восстановление.

В сезоне 2024/25 Лассина Траоре провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. В нынешней кампании на его счету только 3 поединка без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

травма чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лассина Траоре
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Андрій Шевченко
Я вже і забув, про це опудало
Ответить
+1
Александр Шевченко
💩🙉🍌
Ответить
+1
Gargantua
покупали хорошего форварда, но травма превратила его в обузу с огромной зарплатой
Ответить
+1
ivankondrat96
Головне, щоб це випереджання темпів не призвело до швидкого рецидиву
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
-2
