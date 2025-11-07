Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы

Нападающий национальной сборной Буркина-Фасо и донецкого «Шахтера» Лассина Траоре вернулся в расположение «горняков», сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист в августе 2025 года получил травму квадрицепса. Предполагалось, что в 2025 году игрок на поле уже не появится, но, учитывая его возвращение в расположение клуба, появляются шансы на более быстрое восстановление.

В сезоне 2024/25 Лассина Траоре провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. В нынешней кампании на его счету только 3 поединка без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.