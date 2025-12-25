Ахметова ждут в стране ЕС. Речь идет о создании нового клуба

Президент Профессиональной футбольной лиги Румынии Джино Йоргулеску заявил о том, что хотел бы , чтобы Ринат Ахметов инвестировал в румынский футбол:

«У нас нет таких инвестиций, как у «Интера» или «Милана». Просто посмотрите на суммы, которые платят за игроков, выступающих в Лиге чемпионов. Где мы можем найти людей, которые придут сюда?

Возможно, Ахметов, если он придет в Галац, создаст команду и будет покупать игроков. Так же, как он творил чудеса с бразильцами, которых привозил Луческу»

Ранее Дарио Срна рассказал о трансфере Оба в «Шахтер».