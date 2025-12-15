Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о переходе форварда Проспера Оба, которого приобрели у ЛНЗ.

«Оба показал себя в нашем чемпионате. Только пришел и сразу такую разницу делает, в том числе в матче с Шахтером. Это точно усиление, мы быстро закрыли трансфер. Все согласились – тренер, руководство».

«Президент дал добро и все закрыли оперативно. Ослабили конкурента? Уважаем результат ЛНЗ, они заслужили первое место, но еще много матчей впереди», – Срна.

Оба подписал с новым клубом контракт до конца 2030 года.