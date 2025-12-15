Украина. Премьер лига15 декабря 2025, 13:12 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:53
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о переходе форварда Проспера Оба, которого приобрели у ЛНЗ.
«Оба показал себя в нашем чемпионате. Только пришел и сразу такую разницу делает, в том числе в матче с Шахтером. Это точно усиление, мы быстро закрыли трансфер. Все согласились – тренер, руководство».
«Президент дал добро и все закрыли оперативно. Ослабили конкурента? Уважаем результат ЛНЗ, они заслужили первое место, но еще много матчей впереди», – Срна.
Оба подписал с новым клубом контракт до конца 2030 года.
До чого тут послабив конкурента, якщо гравець дійсно потрібен команді, як тоді назвати те, що робить Баварія з гравцями Бундесліги?)
Вот тут правильно ЛНЗ поступили. Вряд ли им кто-то за него больше бы дал.
Такого легионера нужно было оставить в чемпионате, он реально делает разницу, при этом может закрыть несколько позиций
ахметов напрямую грабит клубы украины
