10 января, на теннисном турнире в Окленде, свой полуфинальный матч проведут Элина Свитолина (WTA 13) – Ива Йович (WTA 35).

Встреча начнется в 08:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины хочет сразу же взять титул в этом сезоне – для этого есть все предпосылки. В Окленде Свитолина первая сеяная, так что никого выше себя она здесь не встретит.

С каждой встречей на этом турнире теннисистке становится все сложнее. В первом круге без проблем обыграла Варвару Грачеву – 6:3, 6:1. Второй соперницей была Кэти Бултер, тут тоже удалось выиграть в двух сетах – 7:5, 6:4. Крайне тяжелым получился матч в четвертьфинале против еще одной британки Сонай Картал, которую удалось обыграть в трех сетах – 6:4, 6:7, 7:6.

В третьем сете Элина сделала камбэк с 3:5. В Live-рейтинге украинка уже на 12-й строчке, десятка совсем близко.

Ива Йович

Американка пока мало знакома фанатам, хотя занимает солидную позицию в мировой классификации, в лайве она уже на 30-м месте. Йович выстрелила в прошлом сезоне, когда выиграла четыре турнира, 2 ITF, один WTA 125 и один WTA 250.

Только в декабре спортсменке исполнилось 18 лет, так что потенциал однозначно есть. На этом турнире теннисистка прошла двух соперниц из Чехии, сначала Кнутсон – 4:6, 6:1, 6:0, а потом Бейлек – 7:6, 6:4. В последнем матче была победа над бельгийкой Костулас – 6:2, 7:6. Йович играла здесь и в парном разряде с Александрой Эалой, вылетев на стадии полуфинала.

Прогноз

Соперницы ранее между собой никогда не играли, что и не удивительно, учитывая возраст американки. Йович младше на 13 лет, хотя не думаю, что Свитолина уступит сопернице в плане выносливости. Украинка котируется фаворитом, она выше в рейтинге, имеет больше опыта. Американке будет сложно и в психологическом плане, ведь она не так часто играет против соперниц такого уровня.

В финале придется сыграть с победительницей пары Эала – Ван. Сложно предугадать ход этого матча, я думаю, будет интрига, рискну поставить на тотал больше 20,5 геймов за 1,8.