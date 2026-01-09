Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбен, Австралия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Джессики Пегулы, которая занимает шестое место в рейтинге WTA. Поединок состоится вторым запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала поединка – 07:00 по Киеву.

Это будет шестое очное противостояние. Счет 4:1 в пользу Пегулы.

Победительница поединка в финале поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Каролиной Муховой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА