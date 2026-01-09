Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 января 2026, 20:28 |
107
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

09 января 2026, 20:28 |
107
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбен, Австралия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Джессики Пегулы, которая занимает шестое место в рейтинге WTA. Поединок состоится вторым запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала поединка – 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние. Счет 4:1 в пользу Пегулы.

Победительница поединка в финале поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Каролиной Муховой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арина Соболенко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
Марта Костюк Джессика Пегула смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09 января 2026, 06:02 6
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Лужный рассказал о взглядах Семина

Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09 января 2026, 15:05 4
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»

Анастасия Гладун ответила на критику

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Теннис | 09.01.2026, 18:39
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем