Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
10 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбен, Австралия.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы США Джессики Пегулы, которая занимает шестое место в рейтинге WTA. Поединок состоится вторым запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала поединка – 07:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние. Счет 4:1 в пользу Пегулы.
Победительница поединка в финале поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Каролиной Муховой.
