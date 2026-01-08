В пятницу, 9 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Рексхэм

Совершенно приличные результаты демонстрирует дебютант Чемпионшипа в текущем сезоне. За 26 туров команде удалось получить 40 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать 9-е место турнирной таблицы. Однако даже от 3-го места расстояние совсем не велико – всего 4 очка.

Кубок английской лиги «Рексхэм» покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Кардиффа», однако команда одолела «Халл», «Престон» и «Рединг».

Ноттингем

А вот у прошлогодней «черной лошадки» Премьер-лиги дела обстоят не очень уверенно. За 21 тур текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем» набрал лишь 21 зачетный пункт, из-за чего сейчас занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета довольно серьезное – 7 баллов. Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».

В Лиге Европы «лесники» выступают достаточно неплохо.

За 6 туров клуб набрал 11 очков, которые теперь позволяют ему занимать 11 место турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 2 балла.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Рексхэм» победил в каждом из 4 последних поединков.

А вот «Ноттингем» в свою очередь проиграл в 4/5 предыдущих играх.

«Ноттингем» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.