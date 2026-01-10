Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 02:23 | Обновлено 10 января 2026, 02:30
Рексхэм – Ноттингем – 3:3 (пен. 4:3). Зинченко выбыл из Кубка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Рексхэм – Ноттингем – 3:3 (пен. 4:3). Зинченко выбыл из Кубка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Рексхэм переиграла Ноттингем Форест по пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен.

Хозяева повели в счете благодаря голам Либерато Какаче и Оливера Ретбоуна. После перерыва для Ноттингем сократил отставание Игор Жезус.

На 74-й минуте отличился Доминик Хаим, и Рексхэм снова увеличил преимущество до двух мячей. Каллум Хадсон-Одои оформил дубль в концовке встречи и установил на табло счет 3:3.

В серии пенальти больше повезло хозяевам поля (3:3, пен. 4:3).

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января 2026

Рексхэм – Ноттингем Форест – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаим, 74 – Игор Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89

Серия пенальти: Уиндасс (1:0), Гиббс-Уайт (1:1), Макклин (не забил), Игор Жезус (не забил), Дойл (2:1), Хадсон-Одои (2:2), Томасон (3:2), Неко Уильямс (3:3), Родригес (4:3), Хатчинсон (не забил)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джей Родригес (Рексхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил George Thomason (Рексхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Callum Doyle (Рексхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джош Уиндасс (Рексхэм).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест), асcист Николо Савона.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Dominic Hyam (Рексхэм), асcист George Dobson.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Николо Савона.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Oliver Rathbone (Рексхэм), асcист Нейтан Бродхед.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Либерато Кэкачей (Рексхэм), асcист George Dobson.
Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов
Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу серия пенальти Александр Зинченко Рексхэм видео голов и обзор Каллум Хадсон-Одои Неко Уильямс Морган Гиббс-Уайт Игор Жезус Омари Хатчинсон
Николай Степанов
