Команда Рексхэм переиграла Ноттингем Форест по пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен.

Хозяева повели в счете благодаря голам Либерато Какаче и Оливера Ретбоуна. После перерыва для Ноттингем сократил отставание Игор Жезус.

На 74-й минуте отличился Доминик Хаим, и Рексхэм снова увеличил преимущество до двух мячей. Каллум Хадсон-Одои оформил дубль в концовке встречи и установил на табло счет 3:3.

В серии пенальти больше повезло хозяевам поля (3:3, пен. 4:3).

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января 2026

Рексхэм – Ноттингем Форест – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаим, 74 – Игор Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89

Серия пенальти: Уиндасс (1:0), Гиббс-Уайт (1:1), Макклин (не забил), Игор Жезус (не забил), Дойл (2:1), Хадсон-Одои (2:2), Томасон (3:2), Неко Уильямс (3:3), Родригес (4:3), Хатчинсон (не забил)

