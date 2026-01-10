Рексхэм – Ноттингем – 3:3 (пен. 4:3). Зинченко выбыл из Кубка. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
Команда Рексхэм переиграла Ноттингем Форест по пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен.
Хозяева повели в счете благодаря голам Либерато Какаче и Оливера Ретбоуна. После перерыва для Ноттингем сократил отставание Игор Жезус.
На 74-й минуте отличился Доминик Хаим, и Рексхэм снова увеличил преимущество до двух мячей. Каллум Хадсон-Одои оформил дубль в концовке встречи и установил на табло счет 3:3.
В серии пенальти больше повезло хозяевам поля (3:3, пен. 4:3).
Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января 2026
Рексхэм – Ноттингем Форест – 3:3 (пен. 4:3)
Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаим, 74 – Игор Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89
Серия пенальти: Уиндасс (1:0), Гиббс-Уайт (1:1), Макклин (не забил), Игор Жезус (не забил), Дойл (2:1), Хадсон-Одои (2:2), Томасон (3:2), Неко Уильямс (3:3), Родригес (4:3), Хатчинсон (не забил)
Видео голов и обзор матча
События матча
