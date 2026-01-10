Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму

Команды Рексхэм и Ноттингем Форест по пенальти определили лучшего в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок на Рейскорс Граунд, стадионе команды Чемпионшипа, подарил болельщикам настоящий матч-триллер.

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен.

Хозяева повели в счете 2:0 благодаря голам Либерато Какаче и Оливера Ретбоуна. Однако после перерыва Ноттингем сократил отставание, отличился Игор Жезус.

На 74-й минуте Рексхэм снова увеличил преимущество до двух мячей, когда отличился Доминик Хаим, но гости не сдались и спасли игру.

Каллум Хадсон-Одои оформил дубль в концовке встречи, а его второй гол на 89-й минуте установил на табло счет 3:3 и перевел матч в дополнительное время.

В овертаймах забитых мячей не было. Поэтому победитель противостояния определился в послематчевой серии пенальти, где больше повезло хозяевам поля (3:3, пен. 4:3).

Рексхэм вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а Ноттингем Форест выбыл из этого турнира.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января 2026

Рексхэм – Ноттингем Форест – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаим, 74 – Игор Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89

Серия пенальти: Виндасс (1:0), Гиббс-Уайт (1:1), Макклин (не забил), Игор Жезус (не забил), Дойл (2:1), Хадсон-Одои (2:2), Томасон (3:2), Уильямс (3:3), Родригес (4:3), Хатчинсон (не забил)

Милтон-Кинс Донс – Оксфорд Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Аарон Коллинз, 34 – Уилл Ланкшир, 52

