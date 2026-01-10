Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Уиган и Порт Вейл обыграли своих соперников на стадии 1/32 финала
Вечером 9 января состоялось несколько матчей 1/32 финала Кубка Англии.
Определены первые участники 1/16 финала турнира.
Уиган и Порт Вейл минимально обыграли своих соперников (1:0) на стадии 1/32 финала.
Соответственно Престон и Флитвуд Таун выбыли из турнира.
В игре между Милтон-Кинс Донс и Оксфорд Юнайтед все решилось в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).
Кубок Англии. 1/32 финала. 9 января
Порт Вейл – Флитвуд Таун – 1:0
Гол: Джордан Шипли, 45+2
Престон – Уиган – 0:1
Гол: Харрисон Беттони, 75
Незабитый пенальти: Каллум Райт, 84 (Уиган)
Милтон-Кинс Донс – Оксфорд Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Аарон Коллинз, 34 – Уилл Ланкшир, 52
События матча
