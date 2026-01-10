Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Милтон Кинс Донс
09.01.2026 21:30 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Оксфорд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
10 января 2026, 00:12 | Обновлено 10 января 2026, 00:54
108
0

Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии

Уиган и Порт Вейл обыграли своих соперников на стадии 1/32 финала

ФК Уиган

Вечером 9 января состоялось несколько матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Определены первые участники 1/16 финала турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уиган и Порт Вейл минимально обыграли своих соперников (1:0) на стадии 1/32 финала.

Соответственно Престон и Флитвуд Таун выбыли из турнира.

В игре между Милтон-Кинс Донс и Оксфорд Юнайтед все решилось в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

Кубок Англии. 1/32 финала. 9 января

Порт Вейл – Флитвуд Таун – 1:0

Гол: Джордан Шипли, 45+2

Престон Уиган – 0:1

Гол: Харрисон Беттони, 75

Незабитый пенальти: Каллум Райт, 84 (Уиган)

Милтон-Кинс Донс – Оксфорд Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Аарон Коллинз, 34 – Уилл Ланкшир, 52

Инфографика

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мэтт Филлипс (Оксфорд Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Патерсон (Милтон Кинс Донс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Майлз Пирт-Харрис (Оксфорд Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джей Матете (Милтон Кинс Донс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Харрис (Оксфорд Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Оле тер Хар Ромени (Оксфорд Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jack Sanders (Милтон Кинс Донс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Уилл Ланкшир (Оксфорд Юнайтед).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Коллинз (Милтон Кинс Донс), асcист Connor Lemonheigh-Evans.
