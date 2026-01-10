Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии

Вечером 9 января состоялось несколько матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Определены первые участники 1/16 финала турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уиган и Порт Вейл минимально обыграли своих соперников (1:0) на стадии 1/32 финала.

Соответственно Престон и Флитвуд Таун выбыли из турнира.

В игре между Милтон-Кинс Донс и Оксфорд Юнайтед все решилось в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

Кубок Англии. 1/32 финала. 9 января

Порт Вейл – Флитвуд Таун – 1:0

Гол: Джордан Шипли, 45+2

Престон – Уиган – 0:1

Гол: Харрисон Беттони, 75

Незабитый пенальти: Каллум Райт, 84 (Уиган)

Милтон-Кинс Донс – Оксфорд Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Аарон Коллинз, 34 – Уилл Ланкшир, 52

Инфографика