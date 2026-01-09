09.01.2026 21:30 – 37’ 0 : 0
Рексхэм – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онглайн LIVE
Смотрите 9 января в 21:30 поединок 1/32 финала Кубка Англии
9 января в 21:30 проходит поединок 1/32 финала Кубка Англии.
Рексхэм на домашней арене принимает Ноттингем Форест.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей в основе вышел украинский футболист Александр Зинченко.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
|
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ноттингем Форест.
