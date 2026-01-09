Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рексхэм – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онглайн LIVE
Кубок Англии
Рексхэм
09.01.2026 21:30 – 37 0 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 января 2026, 21:45 |
41
0

Рексхэм – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онглайн LIVE

Смотрите 9 января в 21:30 поединок 1/32 финала Кубка Англии

09 января 2026, 21:45 |
41
0
Рексхэм – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онглайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 января в 21:30 проходит поединок 1/32 финала Кубка Англии.

Рексхэм на домашней арене принимает Ноттингем Форест.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей в основе вышел украинский футболист Александр Зинченко.

Рексхэм – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онглайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ноттингем Форест.
По теме:
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем
Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Рексхэм Александр Зинченко смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Футбол | 09 января 2026, 19:43 1
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ

Кудровке запрещено регистрировать новых футболистов

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 12:27 41
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!

«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Война | 09.01.2026, 13:43
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем