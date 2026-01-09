Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде
9 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Сонай Картал в матче 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде.
Украинка одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) за 2 часа и 38 минут.
Свитолина во второй раз сыграла против Картал и во второй раз одолела британку.
В полуфинале соревнований в Окленде Элина поборется против 18-летней Ивы Йович.
🏆 WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала
Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
Видеообзор матча
