Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча

9 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Сонай Картал в матче 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде.

Украинка одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) за 2 часа и 38 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина во второй раз сыграла против Картал и во второй раз одолела британку.

В полуфинале соревнований в Окленде Элина поборется против 18-летней Ивы Йович.

🏆 WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

Видеообзор матча