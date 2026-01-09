Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
WTA
09 января 2026, 10:36 | Обновлено 09 января 2026, 10:59
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде

Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Сонай Картал в матче 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде.

Украинка одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) за 2 часа и 38 минут.

Свитолина во второй раз сыграла против Картал и во второй раз одолела британку.

В полуфинале соревнований в Окленде Элина поборется против 18-летней Ивы Йович.

🏆 WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

Видеообзор матча

Элина Свитолина Сонай Картал WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
