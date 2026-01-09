Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
WTA
09 января 2026, 10:01 | Обновлено 09 января 2026, 11:19
2690
14

Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде

Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии

09 января 2026, 10:01 | Обновлено 09 января 2026, 11:19
2690
14 Comments
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Великобритании Сонай Картал (WA 68) за 2 часа и 36 минут.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

Во второй партии Элина отыгралась со счета 2:5, но не сумела завершить поединок на тай-брейке. В третьем сете Свитолина ушла с 3:5 и двух скрытых матчболов в 11-м гейме на подаче, а затем дожала британку на тай-брейке.

Свитолина провела второе очное противостояние против Картал. В прошлом сезоне Элина разгромила Сонай в 1/32 финала тысячника в Мадриде.

Свитолина пробилась в 48-й полуфинал в карьере на уровне Тура и в первый с мая 2025 года, когда добралась до этой стадии на вышеупомянутых соревнованиях в столице Испании.

Помимо Картал, Свитолина в Новой Зеландии также одолела Варвару Грачеву и Кэти Бултер. Следующей оппоненткой Элины будет третья сеяная Ива Йович (США, WTA 35), с которой ранее она никогда не играла.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
СВИТОЛИНА: «Думаю, что сегодня она даже заслуживала победы больше, чем я»
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
Элина Свитолина Сонай Картал WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(60)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 24
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года

А все так ждали возвращения Юлии

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Футбол | 08 января 2026, 14:21 2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера

Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес

Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Бокс | 08.01.2026, 16:48
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Теннис | 09.01.2026, 07:09
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Футбол | 09.01.2026, 07:02
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
На тоненького, браво Еліна!
P.S. Проклинаю російський народ за сьогоднішній нічний удар по Києву, хай в пеклі сконають зі своїм фюрером
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
Еліна боєць. Це закарбовано в камені.
Ответить
+7
Славик Круссер
Браво Элина!
Ответить
+7
Sit Simurg
З Еліною все норм! .. такі матчі бувають ...
А зараз  матч дня - Мартуся в коричньовому костюмі ! ..)
Ответить
+2
mevast
Розумію що не патріотично, та все ж пропоную сайту наступний заголовок "Еала іде за титулом."
Ответить
+1
Vlad Holl
Все важче і важче. Вік бере своє. Еліні треба фінал, щоб захистити рейтингові очки. Думаю вийде і навіть виграє турнір.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Витримала 3 сети,молодець!
Ответить
0
Singularis
Она такое любит
Ответить
0
Sashamar
Оскільки гри не бачив, лише огляд, орієнтуюсь тільки на перебіг подій. Еліна вчергове довела, що боєць, відігруючись в кожному з сетів. Але проти подвійної системи юних зірочок (Йович - Еала), цього може не вистачити. Побоювання в мене були ще до гри з британкою.
  Тут писали, що "Світоліна йде за титулом" - погана прикмета. Ні, погана прикмета це коли Еліна в інтерв'ю починає розповідати про те, що вона перебуває в чудовій фізичній формі.
  Ще й Завацька якійсь ноунеймовій росіянці програла.
Ответить
0
Burevestnik
з великими труднощами, але перемогла.
вийшла в півфінал і заробила 12 331 доларів.
фіналіст отримає 22 125, переможець 37 390.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
07.01.2026, 19:44 22
Бокс
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
07.01.2026, 11:05 16
Теннис
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 5
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем