Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Великобритании Сонай Картал (WA 68) за 2 часа и 36 минут.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

Во второй партии Элина отыгралась со счета 2:5, но не сумела завершить поединок на тай-брейке. В третьем сете Свитолина ушла с 3:5 и двух скрытых матчболов в 11-м гейме на подаче, а затем дожала британку на тай-брейке.

Свитолина провела второе очное противостояние против Картал. В прошлом сезоне Элина разгромила Сонай в 1/32 финала тысячника в Мадриде.

Свитолина пробилась в 48-й полуфинал в карьере на уровне Тура и в первый с мая 2025 года, когда добралась до этой стадии на вышеупомянутых соревнованиях в столице Испании.

Помимо Картал, Свитолина в Новой Зеландии также одолела Варвару Грачеву и Кэти Бултер. Следующей оппоненткой Элины будет третья сеяная Ива Йович (США, WTA 35), с которой ранее она никогда не играла.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine