Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В четвертьфинале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Великобритании Сонай Картал (WA 68) за 2 часа и 36 минут.
WTA 250 Окленд. Хард, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [1] – Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
Во второй партии Элина отыгралась со счета 2:5, но не сумела завершить поединок на тай-брейке. В третьем сете Свитолина ушла с 3:5 и двух скрытых матчболов в 11-м гейме на подаче, а затем дожала британку на тай-брейке.
Свитолина провела второе очное противостояние против Картал. В прошлом сезоне Элина разгромила Сонай в 1/32 финала тысячника в Мадриде.
Свитолина пробилась в 48-й полуфинал в карьере на уровне Тура и в первый с мая 2025 года, когда добралась до этой стадии на вышеупомянутых соревнованиях в столице Испании.
Помимо Картал, Свитолина в Новой Зеландии также одолела Варвару Грачеву и Кэти Бултер. Следующей оппоненткой Элины будет третья сеяная Ива Йович (США, WTA 35), с которой ранее она никогда не играла.
Видеообзор матча
Фото с матча
А все так ждали возвращения Юлии
Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес
P.S. Проклинаю російський народ за сьогоднішній нічний удар по Києву, хай в пеклі сконають зі своїм фюрером
А зараз матч дня - Мартуся в коричньовому костюмі ! ..)
Тут писали, що "Світоліна йде за титулом" - погана прикмета. Ні, погана прикмета це коли Еліна в інтерв'ю починає розповідати про те, що вона перебуває в чудовій фізичній формі.
Ще й Завацька якійсь ноунеймовій росіянці програла.
вийшла в півфінал і заробила 12 331 доларів.
фіналіст отримає 22 125, переможець 37 390.