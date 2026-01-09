Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
WTA
09 января 2026, 10:49 |
723
0

С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде

Элина в четвертьфинале выбила Сонай Картал и далее встретится с Ивой Йович

09 января 2026, 10:49 |
723
0
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 января завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Первая ракетка Украины и первая сеяная соревнований Элина Свитолина в непростом поединке справилась с Сонай Картал.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Далее украинка поборется с 18-летней Ивой Йович, которая посеяна под третьим номером. Американка в четвертьфинале выбила Софию Костулас.

В еще одном полуфинале сойдутся Александра Эала и Ван Синьюй. Представительница Филиппин одолела Магду Линетт, а китаянка прошла Франческу Джонс (британка снялась в середине второго сета).

Матчи 1/2 финала в Окленде пройдут утром 10 числа.

WTA 250 Окленд. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
Ива Йович [3] – София Костулас [Q] – 6:2, 7:6 (8:6)

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4] – 3:6, 2:6
Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс – 6:4, 4:3, RET., Джонс

WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3]
Александра Эала [4] – Ван Синьюй [7]

Инфографика

По теме:
СВИТОЛИНА: «Думаю, что сегодня она даже заслуживала победы больше, чем я»
Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина Сонай Картал Ива Йович Магда Линетт Франческа Джонс Александра Эала Ван Синьюй WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09 января 2026, 09:33 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»

Американец похвалил Бенавидеса

Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 10:11 1
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/4 финала состоится 9 января и начнется в 10:30 по Киеву

Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Футбол | 09.01.2026, 07:02
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08.01.2026, 14:22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
08.01.2026, 09:33 15
Теннис
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
07.01.2026, 11:05 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем