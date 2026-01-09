С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
Элина в четвертьфинале выбила Сонай Картал и далее встретится с Ивой Йович
9 января завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Первая ракетка Украины и первая сеяная соревнований Элина Свитолина в непростом поединке справилась с Сонай Картал.
Далее украинка поборется с 18-летней Ивой Йович, которая посеяна под третьим номером. Американка в четвертьфинале выбила Софию Костулас.
В еще одном полуфинале сойдутся Александра Эала и Ван Синьюй. Представительница Филиппин одолела Магду Линетт, а китаянка прошла Франческу Джонс (британка снялась в середине второго сета).
Матчи 1/2 финала в Окленде пройдут утром 10 числа.
WTA 250 Окленд. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
Ива Йович [3] – София Костулас [Q] – 6:2, 7:6 (8:6)
Нижняя часть сетки
Магда Линетт [5] – Александра Эала [4] – 3:6, 2:6
Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс – 6:4, 4:3, RET., Джонс
WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала
Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3]
Александра Эала [4] – Ван Синьюй [7]
Инфографика
