С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде

9 января завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Первая ракетка Украины и первая сеяная соревнований Элина Свитолина в непростом поединке справилась с Сонай Картал.

Далее украинка поборется с 18-летней Ивой Йович, которая посеяна под третьим номером. Американка в четвертьфинале выбила Софию Костулас.

В еще одном полуфинале сойдутся Александра Эала и Ван Синьюй. Представительница Филиппин одолела Магду Линетт, а китаянка прошла Франческу Джонс (британка снялась в середине второго сета).

Матчи 1/2 финала в Окленде пройдут утром 10 числа.

WTA 250 Окленд. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

Ива Йович [3] – София Костулас [Q] – 6:2, 7:6 (8:6)

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4] – 3:6, 2:6

Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс – 6:4, 4:3, RET., Джонс

WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3]

Александра Эала [4] – Ван Синьюй [7]

