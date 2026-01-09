Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Айнтрахт – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
09.01.2026 21:30 - : -
Боруссия Д
Германия
Айнтрахт – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 января в 21:30 поединок Бундеслиги

Айнтрахт – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Боруссия» Д.

Игра пройдет в Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

По теме:
Отменены несколько матчей Бундеслиги. Известна причина
Айнтрахт Ф – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария лидирует в сезоне в сводной таблице топ-5 лиг
Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт - Боруссия Д
