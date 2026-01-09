Айнтрахт Франкфурт

09.01.2026 21:30 - : -
Айнтрахт – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января в 21:30 поединок Бундеслиги
В пятницу, 9 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Боруссия» Д.
Игра пройдет в Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Айнтрахт – Боруссия ДСмотреть трансляцию
