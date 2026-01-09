Айнтрахт Франкфурт

В пятницу, 9 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Боруссия» Д.

Игра пройдет в Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк».

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Айнтрахт – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция