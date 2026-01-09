Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге
Матч закончился со счетом 3:3
В пятницу, 9 января 2026 года, состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией».
Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась ничейным счетом 3:3.
«Шмели» дважды выходили вперед в этой встрече, но в итоге ничью пришлось вырывать именно им – на 90+2-й минуте «Айнтрахт» впервые вышел вперед в этом матче благодаря голу Махмуда Дауда, экс-игрока «Боруссии», но дортмундцев через 4 минуты спас Керни Чуквуэмека.
Бундеслига 2025/26. 16-й тур, 9 января
Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3
Голы: Узун, 22 (пен.), Эбнуталиб, 71, Дауд, 90+2 – Байер, 10, Нмеча, 68, Чуквуэмека, 90+6
Puh. Ein wildes Spiel endet mit einem Remis.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 9, 2026
⏹️ 90. | #SGEBVB 3:3 | #SGE pic.twitter.com/ESJJVf204H
События матча
