Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
09.01.2026 21:30 – FT 3 : 3
Боруссия Д
Германия
09 января 2026, 23:31 | Обновлено 10 января 2026, 00:57
Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге

Матч закончился со счетом 3:3

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 января 2026 года, состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась ничейным счетом 3:3.

«Шмели» дважды выходили вперед в этой встрече, но в итоге ничью пришлось вырывать именно им – на 90+2-й минуте «Айнтрахт» впервые вышел вперед в этом матче благодаря голу Махмуда Дауда, экс-игрока «Боруссии», но дортмундцев через 4 минуты спас Керни Чуквуэмека.

Бундеслига 2025/26. 16-й тур, 9 января

Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3

Голы: Узун, 22 (пен.), Эбнуталиб, 71, Дауд, 90+2 – Байер, 10, Нмеча, 68, Чуквуэмека, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Карни Чуквуэмека (Боруссия Д).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Махмуд Дауд (Айнтрахт Франкфурт).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Younes Ebnoutalib (Айнтрахт Франкфурт), асcист Арно Калимуэндо.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
