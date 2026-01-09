Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста
Украина. Первая лига
09 января 2026, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста

Никита Тепляков стал игроком «тигров»

ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста
ФК Чернигов. Никита Тепляков

ФК «Чернигов» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Никитой Тепляковым.

Соглашение между 25-летним вингером и «тиграми» рассчитано на 1,5 года и будет действовать до 30 июня 2027 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Никита имеет в своем активе 50 матчей в Первой лиге в составе ФКС «Мариуполь» и «Кудровки», забив четыре гола. Также успел поиграть за «Металлист» и ФК «Вовчанск».

После 17 сыгранных матчей «Чернигов» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 19 набранных очков.

Ранее стало известно задание ФК «Чернигов» на вторую часть сезона в Первой лиге.

