Стало известно задание ФК Чернигов на вторую часть сезона в Первой лиге

Тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Чернигов» поставили перед командой задачу на сезон 2025/2026 – место не ниже восьмого в турнирной таблице. Об этом рассказали «Суспильне Чернигов», игроки команды, а Максим Сердюк поделился ожиданиями от второй части чемпионата.

«У нас сейчас будут зимние сборы после отпуска, на которых мы будем стараться улучшить свою игру. Придут несколько квалифицированных футболистов, которые нам помогут. Поэтому считаю, что весной мы выступим намного лучше и будем стараться побеждать в каждом матче.

Что касается сильных сторон, то мы хорошо контролируем мяч и игру. Мы одни из немногих, кто в Первой лиге играет в такой футбол. Мы не смотрим на соперников, мы ориентируемся только на свою игру. Если говорить о слабых сторонах, то где-то не хватает опыта в определённых моментах, где-то – везения».