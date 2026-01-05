Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно задание ФК Чернигов на вторую часть сезона в Первой лиге
Украина. Первая лига
05 января 2026, 13:35 | Обновлено 05 января 2026, 13:36
ФК Чернигов. Максим Сердюк

Тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Чернигов» поставили перед командой задачу на сезон 2025/2026 – место не ниже восьмого в турнирной таблице. Об этом рассказали «Суспильне Чернигов», игроки команды, а Максим Сердюк поделился ожиданиями от второй части чемпионата.

«У нас сейчас будут зимние сборы после отпуска, на которых мы будем стараться улучшить свою игру. Придут несколько квалифицированных футболистов, которые нам помогут. Поэтому считаю, что весной мы выступим намного лучше и будем стараться побеждать в каждом матче.

Что касается сильных сторон, то мы хорошо контролируем мяч и игру. Мы одни из немногих, кто в Первой лиге играет в такой футбол. Мы не смотрим на соперников, мы ориентируемся только на свою игру. Если говорить о слабых сторонах, то где-то не хватает опыта в определённых моментах, где-то – везения».

Ранее сообщалось, что матч четвертьфинала Кубка Украины могут перенести на другую дату.

Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату
Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах
Сможет ли ЛНЗ бороться с Шахтером и стать чемпионом? Есть ответ Пономарева
Иван Чирко
