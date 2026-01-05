Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату
Кубок Украины
05 января 2026, 12:31 |
109
0

Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату

«Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» хотели бы сыграть кубковый матч 17 марта

05 января 2026, 12:31 |
109
0
Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату
ФК Чернигов

Матч 1/4 финала Кубка Украины между представителями Первой лиги «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполь» могут перенести на другую дату. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, команды провели переговоры, в ходе которых решили сыграть свой поединок 17 марта, хотя игры этой стадии планируют провести 3-5 марта.

Базовая дата возобновления чемпионата Первой лиги после зимней паузы – 21 марта, поэтому «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» не хотели бы прерывать свою подготовку из-за одного матча и провести его на две недели позже.

Окончательное решение будет принято УАФ.

Все пары 1/4 финала Кубка Украины:

  • Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
  • Чернигов – Феникс-Мариуполь
  • ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
  • Динамо Киев – Ингулец Петрово
По теме:
Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
Максим ТАТАРЕНКО: «Сражаться за Чернигов на поле очень важно для меня»
Начнут против клуба УПЛ. Феникс-Мариуполь определился с первыми спаррингами
Кубок Украины по футболу Чернигов Феникс-Мариуполь
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05 января 2026, 07:27 1
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию

Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре

Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05 января 2026, 08:33 0
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны

Каталонцы победили «Мальорку» – 2:1

Рома выставила Довбика на трансфер. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 05.01.2026, 07:11
Рома выставила Довбика на трансфер. Где продолжит карьеру украинец?
Рома выставила Довбика на трансфер. Где продолжит карьеру украинец?
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Футбол | 05.01.2026, 11:23
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
04.01.2026, 21:25 20
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем