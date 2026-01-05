Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату
«Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» хотели бы сыграть кубковый матч 17 марта
Матч 1/4 финала Кубка Украины между представителями Первой лиги «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполь» могут перенести на другую дату. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.
По информации источника, команды провели переговоры, в ходе которых решили сыграть свой поединок 17 марта, хотя игры этой стадии планируют провести 3-5 марта.
Базовая дата возобновления чемпионата Первой лиги после зимней паузы – 21 марта, поэтому «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» не хотели бы прерывать свою подготовку из-за одного матча и провести его на две недели позже.
Окончательное решение будет принято УАФ.
Все пары 1/4 финала Кубка Украины:
- Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
- Чернигов – Феникс-Мариуполь
- ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
- Динамо Киев – Ингулец Петрово
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре
Каталонцы победили «Мальорку» – 2:1