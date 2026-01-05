Поединок 1/4 финала Кубка Украины могут перенести на другую дату

Матч 1/4 финала Кубка Украины между представителями Первой лиги «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполь» могут перенести на другую дату. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, команды провели переговоры, в ходе которых решили сыграть свой поединок 17 марта, хотя игры этой стадии планируют провести 3-5 марта.

Базовая дата возобновления чемпионата Первой лиги после зимней паузы – 21 марта, поэтому «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» не хотели бы прерывать свою подготовку из-за одного матча и провести его на две недели позже.

Окончательное решение будет принято УАФ.

