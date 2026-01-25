Рух планирует сыграть еще девять контрольных матчей

Как стало известно Sport.ua, в контрольном матче с тернопольской «Нивой» защитник «Руха» Денис Слюсар не принял участия из-за простудного заболевания. Остальные подопечные Ивана Федыка в строю. Есть основания надеяться, что к очередным спаррингам – с «Фениксом-Мариуполем» (28 января) и на следующий день – с любительским ФК «Николаев», Слюсар уже покинет лазарет.

31 января львовяне возьмут курс на Словению, где на заключительном этапе подготовки ко второй половине чемпионата УПЛ запланировано проведение ещё семи контрольных поединков.

Ранее «Рух» забил пять мячей в ворота тернопольской «Нивы».