Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 11:21 | Обновлено 25 января 2026, 11:22
Рух планирует сыграть еще девять контрольных матчей

Основная игровая нагрузка будет в Словении

Рух планирует сыграть еще девять контрольных матчей
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в контрольном матче с тернопольской «Нивой» защитник «Руха» Денис Слюсар не принял участия из-за простудного заболевания. Остальные подопечные Ивана Федыка в строю. Есть основания надеяться, что к очередным спаррингам – с «Фениксом-Мариуполем» (28 января) и на следующий день – с любительским ФК «Николаев», Слюсар уже покинет лазарет.

31 января львовяне возьмут курс на Словению, где на заключительном этапе подготовки ко второй половине чемпионата УПЛ запланировано проведение ещё семи контрольных поединков.

Ранее «Рух» забил пять мячей в ворота тернопольской «Нивы».

Рух Львов Денис Слюсар Николаев (Львовская обл) Феникс-Мариуполь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
