На заснеженном поле. Рух забил пять мячей в ворота тернопольской Нивы

«Рух» первую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Украине. Команда Ивана Федыка в товарищеском матче со счетом 5:1 обыграла тернопольскую «Ниву».

В ход поединка внесла коррективы погода. Команды играли на заснеженном поле.



Впрочем, это не помешало «Руху» доказать свое преимущество в классе. Львовский клуб одержал победу со счетом 5:1.

Товарищеский матч. 24 января

«Рух» (Львов) – «Нива» (Тернополь) – 5:1

Видеозапись матча