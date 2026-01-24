Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На заснеженном поле. Рух забил пять мячей в ворота тернопольской Нивы
Товарищеские матчи
Рух Львов
24.01.2026 15:00 5 : 1
Нива Тернополь
Украина. Премьер лига
На заснеженном поле. Рух забил пять мячей в ворота тернопольской Нивы

«Рух» в контрольном матче обыграл команду Первой лиги

На заснеженном поле. Рух забил пять мячей в ворота тернопольской Нивы
ФК Рух

«Рух» первую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Украине. Команда Ивана Федыка в товарищеском матче со счетом 5:1 обыграла тернопольскую «Ниву».

В ход поединка внесла коррективы погода. Команды играли на заснеженном поле.

Впрочем, это не помешало «Руху» доказать свое преимущество в классе. Львовский клуб одержал победу со счетом 5:1.

Товарищеский матч. 24 января

«Рух» (Львов) – «Нива» (Тернополь) – 5:1

Видеозапись матча

товарищеские матчи Нива Тернополь учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
