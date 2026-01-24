Рух проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы

«Рух» первую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Украине. Команда Ивана Федыка проведет товарищеский матч с тернопольской «Нивой».

Поединок с «Нивой» станет для «Руха» вторым на сборах. Ранее львовский клуб сыграл со своей юношеской командой и одержал победу со счетом 2:0.

«Рух» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. «Нива» выступает в Первой лиге и идет на восьмом месте.

Товарищеский матч. 24 января, 15:00

«Рух» (Львов) – «Нива» (Тернополь)