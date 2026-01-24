Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
24.01.2026 15:00 - : -
Нива Тернополь
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 13:23 | Обновлено 24 января 2026, 13:27
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Рух Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Нива Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Нива Тернополь выступает в Первой лиге (8-е место, 23 зачетных балла).

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Нива Тернополь
