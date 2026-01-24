Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Нива Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Нива Тернополь выступает в Первой лиге (8-е место, 23 зачетных балла).

Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча