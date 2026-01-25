Кобин пригрозил Динамо: «У нас есть желание сотворить сенсацию»

Главный тренер Ингульца Василий Кобин заявил, что его команда стремится сотворить сенсацию в матче 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет против киевского Динамо.

– Ваша команда пробилась в 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет с Динамо. Ингулец – хороший кубковый боец. Могут ли зрители рассчитывать на сенсацию, учитывая невнятную игру «бело-синих»?

– Во-первых, у нас есть желание сотворить сенсацию – мы хотим побеждать. Конечно, мы понимаем, против кого мы будем играть, но наша команда приложит все усилия и сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и попытаться выиграть Кубок Украины.

В какой-то степени Динамо наверняка будет фаворитом. Здесь речь не только о каких-то командах и качествах игроков... Надо отметить, что Динамо уже сыграет два матча в УПЛ, а для нас это будет первая игра после учебно-тренировочных сборов. Наша команда сделает все возможное. Мы будем пытаться победить Динамо, – сказал Кобин.

Матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским Динамо и Ингульцем запланирован на вторник, 3 марта. О времени начала встречи будет сообщено позже.