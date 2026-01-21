Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Украина. Первая лига
21 января 2026, 17:11 | Обновлено 21 января 2026, 17:33
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»

Коуч рассказал, как живет клуб в зимнее межсезонье, заговорив о трансферах

Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Ингулец завершил первую часть сезона на четвертой строчке турнирной таблицы Первой лиги Украины, но сумел пробиться в 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет против киевского Динамо.

Корреспондент Sport.ua пообщался с главным тренером Ингульца Василием Кобиным о первой части сезона, целях и задачах на остаток чемпионата и настройке на матч с Динамо в Кубке Украины. Специалист также рассказал о трансферах и разговорах с Александром Поворознюком.

– Ингулец завершил первую часть нынешнего сезона на 4 строчке турнирной таблицы Первой лиги Украины. Какую оценку поставите команде?

– Команде я хочу поставить хорошую оценку – ребята сделали все, что от них зависело. Футболисты отдали все силы в первом круге! Я могу их только поблагодарить за работу, которую они проделали.

Возможно, где-то были матчи, где мы недобрали очки. Возможно, некоторые игры для нас складывались тяжело, но мы одерживали у них победы... Я считаю, что это хороший результат. Самое главное, что игроки сделали все возможное, чтобы занимать именно это место в турнирной таблице.

– Общался ли с командой Александр Поворознюк после первой части сезона? Может, уже сейчас, после новогодних праздников?

– Да! У нас всегда есть общение с президентом. Мы общались и во время чемпионата, и уже после новогодних праздников. Как обычно, разговоры рутинны. Это касается жизнедеятельности клуба. Ничего особенного.

– Когда Ингулец выходит из отпуска? Каков план подготовки на вторую часть сезона?

– Команда собралась еще 18 января, а 19 числа мы уже начали работать в режиме двухразовых тренировок каждый день. Подготовительный период продлится с 19 января по 6 февраля. Команда будет работать во Владимировке. На этом этапе запланировано три контрольных матча.

Затем у команды будет несколько выходных, а уже 9 февраля все вернутся и начнётся второй этап подготовки. На вторую часть подготовки команда отправится в Закарпатье, где мы продолжим подготовку к матчу против киевского Динамо (в 1/4 финала Кубка Украины – ред.) и второй части чемпионата.

– Вы завершили первую часть сезона на 4 строчке Первой лиги Украины. Понятно, что борьба за УПЛ продолжается. Кого считаете своим главным конкурентом в борьбе за эту путевку?

– На старте чемпионата все команды заявляли о своих амбициях. Естественно, те команды, которые ставили задачу выхода в УПЛ, те и находятся в верхней части турнирной таблицы. Исключение – полтавская Ворскла, которая тоже говорила о намерениях вернуться в УПЛ.

Если говорить в общем, борьба и будет идти между этими командами (которые находятся в верхушке турнирной таблицы Первой лиги Украины, – ред.), но по уровню игроков и финансовым возможностям эти команды достаточно равны.

Я могу вынести за скобки только три команды, имеющие лучшие финансовые условия. Они могут приглашать более опытных игроков, не скажу, что более квалифицированных, но опытных, имеющих опыт выступлений в УПЛ. Это Буковина, Черноморец и Левый Берег. Однозначно!

– Ваша команда пробилась в 1/4 финала Кубка Украины, где сыграет с Динамо. Ингулец – хороший кубковый боец. Могут ли зрители рассчитывать на сенсацию, учитывая невнятную игру «бело-синих»?

– Во-первых, у нас есть желание сотворить сенсацию – мы хотим побеждать. Конечно, мы понимаем, против кого мы будем играть, но наша команда приложит все усилия и сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и попытаться выиграть Кубок Украины.

В какой-то степени Динамо, наверняка, будет фаворитом. Здесь речь не только о качествах команды и игроков... Надо отметить, что Динамо уже сыграет два матча в УПЛ, а для нас это будет первая игра после учебно-тренировочных сборов. Наша команда сделает все возможное. Мы постараемся победить Динамо.

– Поговорим о трансферах. Вашу команду официально покинул Роман Волохатый. Есть слухи, что Александр Пятов и Валерий Сад тренируются вместе с СК «Полтава». Насколько это соответствует реальности?

– Да, это действительно правда. Хочу отметить, что на наших игроков есть спрос. Мы с президентом разговаривали на тему трансферной политики клуба и приняли решение. Мы готовы отпускать игроков, если будут конкретные предложения из УПЛ. Мы готовы давать игрокам возможность развиваться.

Наш путь – развитие молодых игроков, но наши амбиции никуда не исчезли. Мы будем бороться за самые высокие места, но политика клуба сейчас – продажа молодых игроков. Я не исключаю, что к закрытию трансферного окна команду могут покинуть некоторые игроки. На футболистов действительно есть спрос.

– Что можете сказать о судьбе Виталия Фарасеенко, которым интересуется Черноморец?

– Пока это все на уровне слухов. Были контакты между клубами, но пока до конкретики не доходило. Есть некоторые финансовые моменты, которые нужно согласовать. Мы ждем и готовы рассматривать любые предложения. Если Черноморец будет готов купить нашего игрока – мы готовы к переговорам.

– Поговорили о трансферах «на выход», а какие усиления вы планируете в зимнее межсезонье. В свое время Ингулец арендовал немало футболистов Шахтера. Какие сейчас планы?

– Смотрите, прежде чем отпускать игроков... Я вам уже могу анонсировать, что еще один игрок Ингульца был продан в клуб УПЛ, но пока не буду называть его фамилию и клуб – скоро будет официальная информация.

Так вот, перед тем, как кого-то продавать, мы уже имеем замену. Мы ищем, понимаем, на кого есть спрос и стараемся заранее искать футболистов на эти позиции. Приходят ребята: кто без игровой практики, кто после травм.

Молодые футболисты, которые хотят играть в нашем клубе и развиваться и прогрессировать – на этих игроков мы будем делать ставку. Нам не важно игрок из Второй лиги, Первой лиги или УПЛ. Главное, чтобы у игрока были амбиции развиваться вместе с командой.

– В это межсезонье Первая лига Украины пополнилась рядом опытных коучей: Роман Григорчук возглавил Черноморец, Сергей Ковалец будет работать с запорожским Металлургом, а Олег Дулуб – с тернопольской Нивой. Насколько вам как тренеру будет интересно сразиться с этими опытными специалистами?

– Я очень доволен работой своих коллег в Первой лиге Украины. Это очень хорошие и квалифицированные специалисты, здесь работают. Все команды хорошо подготовлены и функционально, и тактически. От этого чемпионат становится более ровным, а судьбу матчей решают детали, но в целом лига достаточно конкурентоспособна.

Приход опытных специалистов? Это только добавит изюминки в наш чемпионат. Это специалисты с опытом. Они умеют работать и не раз показали свое качество работы. Будет любопытно! Будут хорошие матчи. Могу только призвать болельщиков, чтобы больше смотрели матчи Первой лиги – здесь есть интересные поединки.

– Напоследок предлагаю вам обратиться к фанатам. Что можете сказать или пообещать болельщикам своей команды?

– В первую очередь, если есть такая возможность… Хочу поздравить всех с Новым годом и грядущими праздниками. Желаю, чтобы в Украине наступил мир, а наш футбол – развивался. Я, как главный тренер одной из команд, постараюсь сделать так, чтобы игроки развивались и показывали качественный футбол. Чтобы зрители получали удовольствие у экранов телевизора и не на стадионах. Приходили и поддерживали свои команды.

Василий Кобин Александр Поворознюк Виталий Фарасеенко Александр Пятов Валерий Сад Роман Волохатый трансферы Первая лига Украины Ингулец Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
