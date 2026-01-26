Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 января 2026, 11:51 | Обновлено 26 января 2026, 12:10
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ

Главные новости за 25 января на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 января.

1A. Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией

1B. Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Сине-желтую команду 28 января ждет решающий матч группового этапа

2A. Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе

2B. Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

3A. Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу у Болоньи
Матч Серии A завершился со счетом 3:2

3B. ВИДЕО. Малиновский забил невероятный гол со штрафного в матче Серии А
Украинец отличился в воротах Болоньи на 62-й минуте

4A. Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Подопечные Каррика одолели канониров 3:2 в выездном матче 23-го тура АПЛ

4B. С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
Матч чемпионата Италии завершился со счетом 1:1

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футболист продлил соглашение с киевским клубом на 5 лет

5B. Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт
Соглашение хавбека с киевским клубом продлено на 5 лет

6A. Анна Максименко взяла бронзу на этапе Гран-при по фехтованию на шпагах
Среди мужчин Роман Свичкар занял в Дохе 7-е место, уступив в 1/4 финала

6B. Фигурист Кирилл Марсак взял золото в Италии. Это последний старт перед ОИ
Украинский спортсмен установил в Мерано личные рекорды по полученным баллам

7A. Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда

7B. С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
Элина в четвертый раз дошла до четвертьфинала в австралийском Мельбурне

8A. Новое поколение. Перро оформил золотой дубль на КМ и перехватил биб лидера
Эрик выиграл масс-старт в Нове Место, Виталий Мандзын стал 23-м

8B. Впервые после скандала. Жюлья Симон выиграла масс-старт на Кубке мира
Опытная француженка мастерски вырвалась вперед на последнем подъеме

9A. Тарасюк выиграла серебро юниорского ЧЕ. Еще одна украинка – в цветах
Татьяна финишировала второй в масс-старте-60

9B. Три украинца в топ-20. Завершился масс-старт на юниорском ЧЕ по биатлону
Выше всех среди украинцев финишировал Тарас Тарасюк

10A. Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
При нынешних раскладах вингер не будет полезен «волкам»

10B. Спартанские условия, или Роттердам+
О старейшем клубе нидерландского футбола

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
