Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 января.

1A. Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев

Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией

1B. Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу

Сине-желтую команду 28 января ждет решающий матч группового этапа

2A. Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево

Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе

2B. Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

3A. Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу у Болоньи

Матч Серии A завершился со счетом 3:2

3B. ВИДЕО. Малиновский забил невероятный гол со штрафного в матче Серии А

Украинец отличился в воротах Болоньи на 62-й минуте

4A. Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов

Подопечные Каррика одолели канониров 3:2 в выездном матче 23-го тура АПЛ

4B. С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом

Матч чемпионата Италии завершился со счетом 1:1

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевским клубом на 5 лет

5B. Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт

Соглашение хавбека с киевским клубом продлено на 5 лет

6A. Анна Максименко взяла бронзу на этапе Гран-при по фехтованию на шпагах

Среди мужчин Роман Свичкар занял в Дохе 7-е место, уступив в 1/4 финала

6B. Фигурист Кирилл Марсак взял золото в Италии. Это последний старт перед ОИ

Украинский спортсмен установил в Мерано личные рекорды по полученным баллам

7A. Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда

7B. С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений

Элина в четвертый раз дошла до четвертьфинала в австралийском Мельбурне

8A. Новое поколение. Перро оформил золотой дубль на КМ и перехватил биб лидера

Эрик выиграл масс-старт в Нове Место, Виталий Мандзын стал 23-м

8B. Впервые после скандала. Жюлья Симон выиграла масс-старт на Кубке мира

Опытная француженка мастерски вырвалась вперед на последнем подъеме

9A. Тарасюк выиграла серебро юниорского ЧЕ. Еще одна украинка – в цветах

Татьяна финишировала второй в масс-старте-60

9B. Три украинца в топ-20. Завершился масс-старт на юниорском ЧЕ по биатлону

Выше всех среди украинцев финишировал Тарас Тарасюк

10A. Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно

При нынешних раскладах вингер не будет полезен «волкам»



10B. Спартанские условия, или Роттердам+

О старейшем клубе нидерландского футбола