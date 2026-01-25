Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно

Третий сезон кряду амбициозное «Полесье», владельцем и президентом которого является крупный отечественный бизнесмен Геннадий Буткевич, выступает в украинской Премьер-лиге. В дебютном сезоне «волки» финишировали на пятой строчке, спустя год оказались четвертыми, а на зимнюю паузу в УПЛ-2025/26 ушли третьими. Вроде бы прогресс на лицо, однако проблем в «Полесье» все равно хватает, причем таких, к решению которых был вынужден лично подключаться Буткевич.

18 января президент «Полесья» дал интервью, в котором сообщил, что непростая ситуация вокруг вингера первой команды Алексея Гуцуляка разрешена. Футболист был возвращен к работе в тренировочном лагере «волков» на сборах в Испании, хотя первоначально его перевели в юношеский состав из-за несогласия подписать новый контракт на предложенных клубом условиях. Свое решение Геннадий Буткевич, если говорить коротко, мотивировал одним ключевым аргументом – интересами сборной Украины, которой по весне предстоит побороться за путевку на ЧМ-2026 в США, Мексику и Канаду.

Как бы странно это не звучало, но футболист, который в текущем сезоне весьма невнятно демонстрирует себя в составе «Полесья», особенно если сравнивать с его же работой на поле год назад, в отборе на ЧМ-2026 действительно был очень значимой фигурой для сборной Украины. Если в стане «волков» Алексей забил только 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах УПЛ (причем 1 голом и 2 ассистами, то есть более чем половиной от всех результативных действий в текущем розыгрыше, Гуцуляк отличился в одном матче против «Карпат», перед самым уходом чемпионата на зимнюю паузу), то вот за «сине-желтых» в квалификации на заокеанский мундиаль он отличился аж 3 голами и 2 ассистами в 5 поединках. Немного поработав с этими цифрами, можно легко определить, что в «Полесье» Гуцуляк в текущем сезоне имеет усредненный показатель результативных действий за игру на уровне 0,38, в то время как в сборной – полноценную и полновесную «единичку»!

Выходит, что для команды Сергея Реброва Алексей Гуцуляк нынче действительно очень важная фигура, а потому неудивительно, что главный тренер сборной непосредственно контактировал с боссом «Полесья» на предмет будущего вингера. Куда больше удивляет другое – что «волки», так и не добившись изменения позиции игрока и не найдя компромисса с ним, как ранее уже произошло в ситуации с другим «раскольником» Сергеем Чоботенко, все-таки решили изменить первоначальную позицию и дать Гуцуляку возможность как и прежде работать с основой.

Здесь можно сколько-угодно рассуждать над целесообразностью изначального отстранения Гуцуляка от первой команды и перевода его в молодежку, приводя примеры Конопли в «Шахтере» и массу других, но… Если уж боссы «Полесья» избрали такую тактику поведения в переговорах со своим футболистом, то весьма логично было бы придерживаться ее до конца, коим стало бы или подписание нового контракта и кардинальное изменение условий ситуации, или окончание текущего трудового договора и уход вингера на вольные хлеба.

Но взамен мы получили ситуацию, при которой Гуцуляк возвращается к тренировкам с основой, а клуб так и не достиг своей стратегической цели. Говоря проще, Геннадий Буткевич поступил максимально благородно, учтя интересы национальной сборной, но в определенной степени рискнув интересами самих житомирян. Почему это так? Судите сами: Гуцуляк и в первой половине сезона морально и психологически не выглядел в стане «волков» тем футболистом, который отдается на поле на все 100%. Алексей и близко не пытался выжимать из себя максимум потенциала, ведь если в минувшем сезоне в УПЛ на его счету было 15 результативных действий (11 голов и 4 ассиста) в 29 играх, то сейчас вингер резко сдал, из-за чего логично превратился из безусловно ключевого исполнителя в де-факто футболиста ротации.

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк принимает участие в спарингах на сборе в Испании

Такой Гуцуляк, каким он был в первой части сезона, действительно был куда более важен и нужен для сборной Украины, но никак не для «Полесья». В рядах «сине-желтых» Алексей выкладывался по полной, словно желая доказать потенциальным покупателям свою состоятельность на наивысшем уровне. А вот в играх за клуб Гуцуляк словно валял дурака, выдав единственный по-настоящему классный матч против «Карпат» – непосредственно перед уходом на зимнюю паузу, когда, как ожидалось, и будет решаться вопрос его будущего.

По данным инсайдеров, Гуцуляк через своего то ли агента, то ли законного представителя требовал от «Полесья» значительного повышения заработной платы, как ключевого условия для подписания нового контракта. Речь о сумме в 100 тысяч долларов в месяц. На это в житомирском клубе пойти оказались не готовы, что и неудивительно. Все-таки Геннадий Буткевич – это пусть и довольно новый человек в футболе, но в бизнесе он уже очень давно и прекрасно умеет считать деньги, понимая их реальную ценность, роль и значимость. Стоит ли Гуцуляк зарплаты в 1,2 миллиона долларов в год? Крайне сомнительно, особенно учитывая тот факт, что многие бразильские легионеры «Шахтера» ныне зарабатывают в свом клубе, который считается финансово более мощным, нежели «Полесье», где-то соизмеримые деньги. Например, мозговой центр полузащиты «горняков» Марлон Гомес до переезда в Украину имел оклад в 240 тысяч долларов, то есть вчетверо меньше, нежели Гуцуляк ныне запрашивал у «Полесья».

Более чем резонно, что в «Полесье» отказались пойти на условия Гуцуляка еще и из тактических соображений, ведь следом к руководству клуба могло бы прийти сразу несколько других важных для команды игроков с просьбой о пересмотре личных условий в сторону существенного улучшения – мол, если Алексей зарабатывает аж в разы больше, то неужели мы настолько плохи. От подобной опасной ситуации житомирский клуб мастерски ушел, но, как кажется, все таки рискует угодить в другую…

Играя в благородство и возвращая Гуцуляка в первую команду, «Полесье» рискует получить абсолютно немотивированного футболиста, который может оказать крайне негативное влияние на окружающих. И это в самый ответственный для «волков» турнирный отрезок – во второй части сезона, в самой концовке чемпионата, когда и будет решаться судьба медалей и путевок в еврокубки.

Если «Полесье» категорически не идет на условия Гуцуляка, а тот отказывается рассматривать компромиссные варианты, как все выглядит прямо сейчас, то возникают большие сомнения, что в этой ситуации что-то существенно изменится до конца сезона. И если тот же Конопля в «Шахтере» не демонстрирует никаких существенных признаков регресса в сравнении с предыдущими сезонами, то насколько критичным оказалось падение результата и уровня игры Гуцуляка на фоне истекающего контракта мы уже выяснили выше.

Говоря проще, нынешний Гуцуляк не может или не готов дать «Полесью» что-то такое, на что неспособен кто-либо другой из его конкурентов по команде – например, Влад Велетень или Александр Назаренко, показатели результативности которых в текущем сезоне отнюдь не уступают тому, что демонстрирует Алексей. А возвращать после кратковременной ссылки в молодежку игрока, который нужен по весне исключительно для ротации… Крайне спорное решение.

Куда логичнее для «Полесья» было бы в январе-феврале избавиться от Гуцуляка, тем самым убив не одного или двух, а в теории даже трех или больше «зайцев»! Прежде всего, житомирский клуб мог бы получить пусть и не огромные, но вполне существенные денежные поступления от продажи Алексея (на Transfermarkt тот ныне оценен в 3 миллиона евро, поэтому продать вингера где-то за миллион на практике, очевидно, было бы вполне реально) в Турцию, Мексику, ЮАР или куда-то еще, куда слухи отправляли вингера за последние месяцы. Эти деньги (что является второй выгодой при таком решении ситуации) клуб мог бы перенаправить на подписание потенциальной замены для Гуцуляка. Достаточно сказать, что того же Проспера Оба ЛНЗ приобрел за 700 тысяч евро (данные Transfermarkt), так что при грамотном уровне селекции и «Полесье» вполне могло бы рассчитывать на подобный успешный кейс. В-третьих, успех «Полесья» при условии продажи Гуцуляка зимой заключался бы в имиджевом плане – клуб не стал бы «гноить» важного для национальной сборной Украины футболиста в своей молодежке или на «банке», а отправил бы его в другую команду, где интерес в его услугах был бы значительно более серьезный. Это и благородно и выгодно одновременно. И есть даже четвертый очевидный плюс от ухода Гуцуляка из «Полесья» прямо сейчас – команда окончательно потеряла бы потенциально крайне немотивированного своего члена, который в самой концовке сезона мог негативно влиять на атмосферу и, как следствие, поставить под удар все старания и турнирные достижения, добытые на протяжении всего года. А что значит завалить концовку сезона прекрасно знают «Карпаты», которые в УПЛ-2024/25 были близки к завоеванию путевки в еврокубки, но вследствие двух поражений в двух заключительных турах финишировали лишь шестыми.

Как видим, решений в ситуации с Гуцуляком для «Полесья» хватает. И пока все еще в руках житомирского клуба. Конечно, возникают вопросы к тому, стоило ли «волкам» изначально выносить на публику вопрос с переводом Алексея в молодежку, чтобы чуть позднее «сдавать назад» и проводить обратную «рокировку»… Кажется, что вполне можно было бы ограничиться либо типичным в таких случаях для украинских клубов замалчиванием, либо пойти по пути «Шахтера» и Конопли, оставив ситуацию де-факто на самотек и предоставив футболисту возможность проявить еще и свои личностные качества в аспекте добросовестного выполнения контракта до конца.

Но уж сложилось, как сложилось, и сейчас уже не столь важно обсуждать, почему произошло именно так, а время определить, какое решение будет максимально правильным в дальнейшем. В конце концов, интересы сборной интересами сборной, а «Полесью» нужно решать свои задачи и наконец-то делать шаг вперед в своем развитии – реально, а не гипотетически, выходя на уровень пресловутой «третьей силы» в отечественном клубном футболе.