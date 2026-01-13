Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 17:24 | Обновлено 13 января 2026, 17:31
1521
6

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко

Два игрока переведены в юношеский состав

13 января 2026, 17:24 | Обновлено 13 января 2026, 17:31
1521
6 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Клуб УПЛ Полесье официально сообщил о том, что лидеры команды Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляка исключены из первой команды, они не поедут на сборы и переведены в юношеский состав.

Причины – отказ подписывать новые контракты. Договоры защитника Чоботенко и вингера Гуцуляка истекают летом 2026 года.

Чоботенко в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. У Гуцуляка 3 гола и 4 ассиста в 19 матчах, а также 5 голов и 3 результативные передачи в матчах за сборную Украины в 2025 году.

Заявление ФК Полесье

В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком по поводу продолжения сотрудничества. ФК «Полесье» предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.

Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время, предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба имеют четкую ответственность – строить команду не только на ближайшие матчи, но и на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК «Полесье», разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба.

Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не вовлекаются в подготовку первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК «Полесье» U-19.

При этом подчеркиваем: клуб в полном объеме выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистами – финансовые, организационные и бытовые – до истечения срока их действующих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

ФК «Полесье» считает данное разъяснение исчерпывающим и не планирует дальнейшие публичные комментарии относительно этого внутреннего кадрового решения клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
Новичок УПЛ просмотрит восемь легионеров из Бразилии, Нигерии и Хорватии
трансферы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк трансферы УПЛ Сергей Чоботенко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 84
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13.01.2026, 08:18
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Футбол | 13.01.2026, 12:28
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Футбол | 13.01.2026, 15:17
Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Так и нужно!
Ответить
0
Markus Bob
Гнилые методы гнилого клуба. Надеюсь, у этих футболистов хватит смелости не продлевать с этим болотом контракты
Ответить
0
MrStepanovM .
клуб вів...а люди не хочуть! Ідіть під три чорти! 
Ответить
0
василь бруховський
Питань нема...
Ответить
0
New Zealander
А хіба футболісти не повинні допрацювати свій контракт а вже потім йти куди собі хочуть ?  Вони ж досі гроші отримують
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 2
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 21
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем