ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко

Клуб УПЛ Полесье официально сообщил о том, что лидеры команды Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляка исключены из первой команды, они не поедут на сборы и переведены в юношеский состав.

Причины – отказ подписывать новые контракты. Договоры защитника Чоботенко и вингера Гуцуляка истекают летом 2026 года.

Чоботенко в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. У Гуцуляка 3 гола и 4 ассиста в 19 матчах, а также 5 голов и 3 результативные передачи в матчах за сборную Украины в 2025 году.

Заявление ФК Полесье

В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком по поводу продолжения сотрудничества. ФК «Полесье» предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.

Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время, предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба имеют четкую ответственность – строить команду не только на ближайшие матчи, но и на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК «Полесье», разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба.

Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не вовлекаются в подготовку первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК «Полесье» U-19.

При этом подчеркиваем: клуб в полном объеме выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистами – финансовые, организационные и бытовые – до истечения срока их действующих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

ФК «Полесье» считает данное разъяснение исчерпывающим и не планирует дальнейшие публичные комментарии относительно этого внутреннего кадрового решения клуба.