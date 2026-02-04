Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино

Участник Первой лиги и четвертьфиналист Кубка Украины – ФК «Чернигов» – опубликовал ответ для президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что нужно вернуть в футбол отстраненные российские команды.

«Вот фотографии нашего разбитого россией стадиона, рядом с которым каждый день тренируются украинские дети.

Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Для нас это заявление звучит как обесценивание боли тысяч украинских спортсменов, тренеров и детей, чья жизнь была разрушена российской агрессией.

ФК «Чернигов» решительно осуждает любые попытки вернуть россию в международный спорт, пока она продолжает войну против Украины. Спорт не может быть вне политики, когда политика – это ракеты по стадионам, убитые спортсмены и сломанные судьбы детей.

Допуск агрессора к соревнованиям – это не «нейтралитет», это соучастие и молчаливое согласие», – сообщил черниговский клуб.

Слова Инфантино вызвали резкую реакцию и в украинском, и в международном футбольном сообществе. К примеру, именитый украинский тренер Мирон Маркевич пригласил функционера посетить прифронтовые города.