Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Украина. Первая лига
04 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 04 февраля 2026, 18:21
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино

Футбольный клуб «Чернигов» остался недоволен громким заявлением президента ФИФА

502
ФК Чернигов

Участник Первой лиги и четвертьфиналист Кубка Украины – ФК «Чернигов» – опубликовал ответ для президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что нужно вернуть в футбол отстраненные российские команды.

«Вот фотографии нашего разбитого россией стадиона, рядом с которым каждый день тренируются украинские дети.

Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Для нас это заявление звучит как обесценивание боли тысяч украинских спортсменов, тренеров и детей, чья жизнь была разрушена российской агрессией.

ФК «Чернигов» решительно осуждает любые попытки вернуть россию в международный спорт, пока она продолжает войну против Украины. Спорт не может быть вне политики, когда политика – это ракеты по стадионам, убитые спортсмены и сломанные судьбы детей.

Допуск агрессора к соревнованиям – это не «нейтралитет», это соучастие и молчаливое согласие», – сообщил черниговский клуб.

Слова Инфантино вызвали резкую реакцию и в украинском, и в международном футбольном сообществе. К примеру, именитый украинский тренер Мирон Маркевич пригласил функционера посетить прифронтовые города.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кубок Украины по футболу Чернигов Джанни Инфантино российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
