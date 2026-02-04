Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию

Бывший футболист киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Владислав Кулач сообщил, что начал обучение для получения тренерской лицензии, несмотря на статус действующего футболиста.

Контракт 32-летнего форварда принадлежит одесскому «Черноморцу» и истекает после завершения сезона 2025/26.

– Сейчас учусь на тренерскую лицензию Б. Немножко весело, есть чем заниматься. Но скоро сборы, поэтому поедем работать.

– Когда ты принял решение для себя, что хочешь быть тренером и что-нибудь новое для себя открыть?

– Хочется чего-то нового, хочется узнавать эту тему, потому что не знаю, как в будущем все будет. Но это футбол, и пока мои мысли такие, что я хочу в нем остаться. Как оно получится – будем смотреть.

– То есть, ты сейчас – действующий игрок, который уже думает о своем будущем после завершения футбольной карьеры?

– Можно так сказать. Как оно получится – я сам не знаю. Но хочется попробовать, это интересная тема для меня. Есть интересные моменты. Кто-то рассказывает о чем-то интересном.

Если честно, есть такие моменты, которые кажется, что они не нужны тренеру. Они, скорее всего, нужны, потому что их учат, но мне кажется, что они не пригодятся. Но это покажет время.

Думаю, что это все-таки люди с опытом большим, которые учат нас, поэтому все же оно пригодится, – признался Кулач.

В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Кулач большую часть своей карьеры провел в чемпионате Украины, однако имеет опыт выступлений в клубах из Турции, Венгрии, Румынии и Азербайджана.