Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет
Гуцуляк запросил 100 тысяч долларов в месяц, Чоботенко – 60 тысяч
Стали известны детали переговоров о продлении контрактов лидеров «Полесья» – защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка.
По информации журналиста Виктора Вацко, Чоботенко претендовал на 60 тысяч долларов в месяц, тогда как Гуцуляк требовал 100 тысяч.
Президент и владелец клуба Геннадий Буткевич лично контролировал переговоры, советуясь с менеджментом. Руководство оценило рынок и пришло к выводу: такие суммы для игроков «Полесья» являются завышенными. При этом агентом игроков выступал Олег Авдыш, который не имеет лицензии, отметил журналист.
