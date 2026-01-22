Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 06:22 | Обновлено 22 января 2026, 06:35
Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет

Гуцуляк запросил 100 тысяч долларов в месяц, Чоботенко – 60 тысяч

ФК Полесья. Алексей Гуцуляк

Стали известны детали переговоров о продлении контрактов лидеров «Полесья» – защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка.

По информации журналиста Виктора Вацко, Чоботенко претендовал на 60 тысяч долларов в месяц, тогда как Гуцуляк требовал 100 тысяч.

Президент и владелец клуба Геннадий Буткевич лично контролировал переговоры, советуясь с менеджментом. Руководство оценило рынок и пришло к выводу: такие суммы для игроков «Полесья» являются завышенными. При этом агентом игроков выступал Олег Авдыш, который не имеет лицензии, отметил журналист.

Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
