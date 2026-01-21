Полесье наложило запрет на Гуцуляка и Чоботенко

Житомирское «Полесье» вернуло в основную команду вингера Алексея Гуцуляка и защитника Сергея Чоботенко. Ранее оба футболиста были отстранены из-за сложных переговоров о продлении контрактов и тренировались вместе с командой U-19.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, во время отстранения клуб даже ограничил доступ игроков к основной базе — они не могли находиться в главном корпусе и проживали в условиях юношеской команды.

Отмечается, что «Полесье» предложило Гуцуляку и Чоботенку обновленные контракты с условиями, близкими к действующим, но с акцентом на бонусную систему.

Решающим стал шаг Чоботенко, который в день рождения согласился на пролонгацию соглашения и лично позвонил президенту клуба Геннадию Буткевичу, чтобы уладить конфликт.