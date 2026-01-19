Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги

Испанская «Валенсия» летом 2024 года интересовалась украинским вингером Алексеем Гуцуляком, который на тот момент был игроком «Днепра-1». Об этом сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, тогда 28-летний футболист находился в сфере интересов клуба Ла Лиги, но в итоге оказался в житомирском «Полесье».

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с «Полесьем» действует до лета 2026 года.

Ранее Алексей Гуцуляк благодаря решению Геннадия Буткевича вернулся в состав «Полесья».