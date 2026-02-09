Тарас МИХАВКО: «Конечно, не все удавалось»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победу над грузинской «Иберией 1999» (2:0) в товарищеском матче.

– Тарас, сегодня «Динамо» одержало две победы в двух матчах на сборах. Насколько интенсивным оказался второй матч и доволен ли ты игрой?

– Конечно, побеждать приятно. И первый, и второй матч были довольно интенсивными. Могу сказать о игре, в которой участвовал – хороший соперник, команда очень организованная, поэтому было непросто. Но мы создали много моментов, могли забивать даже больше. Поэтому довольны игрой и результатом.

Конечно, не все получалось, но всегда есть над чем работать. Мы будем стараться совершенствоваться, чтобы реализовывать больше моментов и надежнее играть в обороне. Но в целом игра была удачной. Все довольны, готовимся дальше. У нас осталось еще пять дней сбора, впереди тренировки и игры.

– В первом тайме «Иберия 1999» выдерживала динамику матча, а ближе к концу поединка «Динамо» начало физически превосходить соперника, который «подсел». Это свидетельствует о хорошей физической готовности команды?

– В первом тайме соперник действовал интенсивно, мы это заметили. Они были агрессивны, динамичны, везде успевали, по всему полю. Я думал, что во втором тайме может быть еще тяжелее, но получилось наоборот. Мы оказались лучше подготовлены физически – забили два гола, создали еще несколько моментов. Не помню даже, пробивал ли соперник по нашим воротам.

Но мы работали для этого – было много беговой работы, интенсивные тренировки. Конечно, мы еще не готовы на все сто процентов. Но у нас еще есть время, и мы будем делать все, чтобы подготовиться еще лучше. Всегда есть, над чем работать, что совершенствовать.