Ждут в Испании. Полесье объявило о возвращении украинского защитника

Житомирское «Полесье» сообщило, что украинский защитник Сергей Чоботенко вернется в первую команду и присоединится к своим одноклубникам на тренировочных сборах.

Ранее 29-летний футболист был переведен в U-19, поскольку не сумел договориться с руководством «волков» о продлении контракта, который истекает после завершения сезона 2025/26.

«Сергей Чоботенко присоединится к ФК «Полесье» на учебно-тренировочном сборе. Футбольный клуб и защитник пришли к общему пониманию и нашли компромисс в рабочей ситуации.

По итогам внутреннего диалога стороны согласовали дальнейший формат сотрудничества. Сергей присоединится к основной команде ФК «Полесье» на учебно-тренировочном сборе в Испании и пройдет подготовку к новому сезону вместе с первой командой.

Клуб и футболист сосредоточены на подготовке к официальным соревнованиям и выполнении совместных спортивных задач», – сообщила пресс-служба «волков».