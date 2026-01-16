Ждут в Испании. Полесье объявило о возвращении украинского защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 11:19 |
Сергей Чоботенко присоединится к житомирскому клубу на тренировочных сборах

ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Житомирское «Полесье» сообщило, что украинский защитник Сергей Чоботенко вернется в первую команду и присоединится к своим одноклубникам на тренировочных сборах.

Ранее 29-летний футболист был переведен в U-19, поскольку не сумел договориться с руководством «волков» о продлении контракта, который истекает после завершения сезона 2025/26.

«Сергей Чоботенко присоединится к ФК «Полесье» на учебно-тренировочном сборе. Футбольный клуб и защитник пришли к общему пониманию и нашли компромисс в рабочей ситуации.

По итогам внутреннего диалога стороны согласовали дальнейший формат сотрудничества. Сергей присоединится к основной команде ФК «Полесье» на учебно-тренировочном сборе в Испании и пройдет подготовку к новому сезону вместе с первой командой.

Клуб и футболист сосредоточены на подготовке к официальным соревнованиям и выполнении совместных спортивных задач», – сообщила пресс-служба «волков».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
