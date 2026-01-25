Спартанские условия, или Роттердам +

Роттердамская «Спарта», основанная еще в 1888 г., является старейшим клубом Страны тюльпанов. И, знаете, этот старикан ведет себя весьма забавно в Эредивизи: то без вопросов сгорит дома малоамбициозному «Херенвену» с крупным счетом, то убедительно одолеет на выезде довольно крепкий «Гронинген», то не удержит преимущество в 2 мяча дома с «Аяксом», то почти повторит этот сценарий в дерби на поле «Фейенорда», но с нюансом – забьет-таки в компенсированное ко 2-му тайма время победный гол.

Да и турнирная таблица – это отражение какой-то безумной бесшабашности спартанцев: команда уверенно держится в верхней половине, в то же время имея кричаще отрицательную (двузначно отрицательную!) разницу забитых и пропущенных мячей! Что и говорить, меньше «красно-белых гладиаторов» пропустили откровенные аутсайдеры типа «Бреды» или «Телстара»! Вообще-то, складывается такое впечатление, что спартанцы играют по принципу: забивайте нам, сколько сможете, а мы еще подумаем, забивать вам аналогичное количество голов, больше или меньше. Мол, это наши, если хотите, спартанские условия. Как иллюстрация некоего дедка, впавшего в детство, или ребенка, не стремящегося взрослеть, – желтая карточка Люшендри Мартеса в дерби с «Фейенордом» за совершенно детский поступок. 17-летний игрок получил предупреждение за то, что рукой выбил мяч из рук соперника, который собирался вбросить аут (в то же время игрок «Гордости Юга» отнюдь не торопился это делать, хотя его команда и проигрывала). Видели ли вы когда-нибудь более абсурдный горчичник?

Как бы то ни было, а «владельцы замка», несмотря на кучу парадоксов, отличаются определенным количеством безоговорочных добродетелей как игровых, так и клубнокультурных. Ну, некоторые нидерландские медийщики, собственно, отмечали среднесезонный балл игроков «Спарты» после дерби с «Фейенордом», по версии whoscored.com – 6,66. Мол, чертовщина какая-то. Ну, «владельцы замка» же! Роттердамцы занимают одно из ведущих мест в Эредивизи (перемещаясь в диапазоне от 2-го до 4-го) по количеству выигранных воздушных дуэлей. И в этом контексте бесспорный лидер Эредивизи – норвежский легионер «Спарты» Тобиас Лауридсен. Он стабильно на протяжении чемпионата опережает ближайших преследователей на 3–3,3 единицы за матч. Примечательно, что норвежец является и одним из игроков, против которых чаще всего фолят в Эредивизи (более 2-х нарушений за матч в среднем). В то же время как для форварда у него многовато предупреждений – целых 4 на сегодня. Ну а иметь лидером норвежца – это очень трендово. Таким образом, как видим, хоть клубу и много лет, но современные тенденции ему не претят.

Когда оборона пропускает немало, то, казалось бы, много претензий должно быть к голкиперу. Однако Джоэл Дроммел, арендованный у ПСВ, по средним оценкам того же whoscored.com, значительно превышает среднекомандный «дьявольский» показатель, о котором говорилось выше. У 29-летнего уроженца Бюссома средний балл на сегодня – 7,03. Это – 2-й в команде после Лауридсена. А настоящая добродетель Дроммела, по которой он едва ли не лучший в сильнейшей лиге Нидерландов, – это лонгболлы. На его счету их в среднем 12,2. Больше – разве что у стража ворот другой роттердамской команды – «Эксельсиора» – Стейна ван Гассела. Другой интересный момент – солидерство полузащитника «Спарты» Пелле Клеменса (к слову, коренного амстердамца, воспитанника «Аякса») в Эредивизи по среднематчевому дриблингу при обороне (1,5). Согласитесь, это первенство в довольно спорной номинации. Однако полностью соответствует манере игры современной «Спарты». И еще один штрих относительно защиты «владельцев замка». 20-летний защитник «Спарты» ямайского происхождения Марвин Янг является одним из лидеров сильнейшего нидерландского дивизиона по количеству выносов: в среднем 7,5 за игру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Морис Стейн и Пелле Клеменс

Другой признак рок-н-ролльности футбола «Спарты»: среднее количество нанесенных ударов по воротам соперников в гостях существенно превышает аналогичное количество дома. В этом спартанцы уникальны в Эредивизи. Относительно ударов, кстати, интересно и то, что «красно-белые гладиаторы» являются одним из лидеров лиги по проценту ударов с левого фланга. И еще одна особенность: «Спарта» – последняя команда дивизиона по проценту ударов с близкого расстояния. Мол, зачем идти к воротам, когда можно пробить раньше!

Что меня поразило в победном дерби с «Фейенордом», так это то, что спартанцы своей игрой заставили горячих поклонников «Фейе» покидать домашний стадион задолго до финального свистка (это крайне редкое явление для фанов того известного клуба) при счете 1:3. Ну, может, как-то холодновато было им, кто знает. Хотя нулевая или малоплюсовая температура во время матча – это не киевские минус 15 на этой неделе, да кое-где и без отопления, как говорят, мороз, у нас был такой, что звезды скакали. Другое дело, что ушедшие не увидели дубль Шакила ван Перси (2 гола-красавца!) из своей команды (Робин ван Перси, наставник «Фейенорда», угадал с заменой, вовремя выпустив на поле своего сына) и потом победный гол «Спарты», когда хозяева поля всей командой пошли вперед вырывать победу.

Наставник «Спарты» Морис Стейн вероятно, еще долго будет ассоциироваться с провалом в «Аяксе». Под его руководством несколько лет назад легендарный клуб опускался в турнирной таблице в зону вылета! Это еще нужно уметь с едва ли не самым дорогим составом в лиге так ужасно играть. Однако «Спарта» не была бы «Спартой», если бы не предоставила работу такому специалисту. И он ее не проваливает, по крайней мере, делает игру команды интересной!

Красно-белые полосы на форме – результат посещения руководством роттердамского клуба Сандерленда в конце ХІХ ст. Такая окраска футболок тамошней команды пришлась по душе роттердамцам, и они внедрили ее и в своем клубе. Однако в остальном «Спарта» всячески лелеет своеобразие, особенно в области клубной культуры. Скажем, Делфтская голубая тарель с изображением замка вручается руководством «Спарты» при следующих условиях: работник должен непрерывно проработать 12,5 лет в клубе; за 25 лет непрерывной волонтерской деятельности; игрок сыграл 250 официальных матчей за первую команду клуба; у людей есть особые заслуги перед клубом. Не знаю, можно ли это классифицировать как элемент клубной культуры, но фаны «Спарты» часто издеваются над поклонниками «Фейенорда», называя их «фермерами» или «селянами с юга». Первоначально фан-база «Фейе» находилась в южной части города, где издавна селились выходцы из южной сельской местности, и респектабельные спартанцы просто не могли не отреагировать высокомерно на вопиющую простоту оппонентов. Кстати, другой роттердамский клуб – «Эксельсиор» – фаны «Спарты» безапелляционно называют «шлюхами» за то, что тот якобы полностью лег под земляков из «Фейенорда». Важный элемент болельщицких традиций – так называемый Кубок Андро Кнела. Это трофей, за который соревнуются команды фанатов «Спарты» и «Бреды» днем ​​перед календарными матчами между этими двумя клубами. Награда названа в честь футболиста Андро Кнела (своими дредами походил на Руда Гуллита), погибшего в авиакатастрофе 1989 г., а за несколько месяцев до своей смерти он перешел из «Спарты» в «Бреду».

После возвращения «Спарты» в Эредивизи в конце 2010-х гг. график мест, которые этот клуб занимал, напоминает кардиограмму довольно здорового человека (кстати, такая же аналогия возникла у меня, когда я видел график домашней посещаемости матчей «Спарты» в сезонном гиде от издания Voetbal International). С другой стороны, постоянные снования по разным этажам турнирной таблицы придают нервозности фанам команды. И хотя этой рок-н-рольностью они в определенной степени гордятся, все-таки ну уж очень давно их любимцы не достигали вершин. Что говорить, когда 6-кратные чемпионы страны и 3-кратные обладатели национального Кубка в последний раз праздновали завоевание национального трофея 60 лет назад! Далеко не одно поколение болельщиков с тех пор сменилось!

Да, конечно, выдержать конкуренцию с соседями из «Фейенорда» непросто. Однако своей яркой игрой в недавнем дерби с «фермерами» «Спарта» доказала: футбольный Роттердам – это не только «Фейе». И в этом мне видится весомый плюс.

Алексей РЫЖКОВ