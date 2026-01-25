Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Малиновский забил невероятный гол со штрафного в матче Серии А
Италия
25 января 2026, 17:31 | Обновлено 25 января 2026, 17:51
ВИДЕО. Малиновский забил невероятный гол со штрафного в матче Серии А

Украинец отличился в воротах Болоньи на 62-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Болонья». Игра проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

На 62-й минуте матча забитым мячом отличился украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек сборной Украины невероятным ударом реализовал штрафной с большого расстояния. Это его третий гол в этом сезоне Серии А, также в 20 матчах Малиновский имеет 3 ассиста.

Интересно, что Руслан вышел на поле только на 55-й минуте.

Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Болонья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Sergey Mihailovich
Не гiрше Кумана!!!
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Вот это удар!
Ответить
0
