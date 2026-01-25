ВИДЕО. Малиновский забил невероятный гол со штрафного в матче Серии А
Украинец отличился в воротах Болоньи на 62-й минуте
В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Болонья». Игра проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
На 62-й минуте матча забитым мячом отличился украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский.
Хавбек сборной Украины невероятным ударом реализовал штрафной с большого расстояния. Это его третий гол в этом сезоне Серии А, также в 20 матчах Малиновский имеет 3 ассиста.
Интересно, что Руслан вышел на поле только на 55-й минуте.
