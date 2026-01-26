Украина U-16 – Чехия U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1-го тура международного турнира в Турции
26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) проводит первый матч международного товарищеского турнира.
Матч Украина U-16 – Чехия U-16 начинается в 11:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Всего в течение учебно-тренировочного сбора сине-желтые проведут три матча: два – в этом турнире (28 января сыграют против Турции U-16).
Также запланирован еще один товарищеский поединок 31 января, спарринг-партнер в котором уточняется.
