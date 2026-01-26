Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-16 – Чехия U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
26 января 2026, 12:30 | Обновлено 26 января 2026, 12:48
Украина U-16 – Чехия U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 1-го тура международного турнира в Турции

26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) проводит первый матч международного товарищеского турнира.

Матч Украина U-16 – Чехия U-16 начинается в 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всего в течение учебно-тренировочного сбора сине-желтые проведут три матча: два – в этом турнире (28 января сыграют против Турции U-16).

Также запланирован еще один товарищеский поединок 31 января, спарринг-партнер в котором уточняется.

По теме:
САМБОРСКИЙ: «Это возможность посмотреть игроков, выступающих за границей»
Стал известен стартовый состав сборной Украины U-16 на игру с Чехией U-16
Юношеская сборная Украины U-16 объявила заявку на турнир в Турции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
