Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января
Другие новости
26 января 2026, 13:12 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 января 2026, 13:12 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник, 26 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Наср – Аль-Таавун

Ggbet 1.23 – 5.90 – 8.55

21:45 Верона – Удинезе

Ggbet 2.99 – 3.04 – 2.84

22:00 Эвертон – Лидс

Ggbet 2.70 – 3.25 – 2.97

22:00 Жирона – Хетафе

Ggbet 2.35 – 2.99 – 3.92

22:15 Порту – Жил Висенте

Ggbet 1.40 – 4.87 – 8.95

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25 января 2026, 18:49 18
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев

Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25 января 2026, 17:09 5
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость

Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта

ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Теннис | 26.01.2026, 08:47
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Футбол | 26.01.2026, 11:11
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем