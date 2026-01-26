СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 26 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Аль-Наср – Аль-Таавун
21:45 Верона – Удинезе
22:00 Эвертон – Лидс
22:00 Жирона – Хетафе
22:15 Порту – Жил Висенте
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией
Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта