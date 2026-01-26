Товарищеские матчи, 25 января. Динамо накидало 8 мячей за 120 минут

25 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько украинских команд.

Киевское Динамо в Турции нанесло сокрушительное поражение клубу Малишево из Косова (10:0). Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы забили: Кабаев, 10, 41, Огундaна, 46, Буяльский, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4.

Луганская Заря сыграла вничью с болгарской командой Локомотив София (3:3). Голы: забили Будковский, 13, Попара, 50, Янич, 88 – голы соперника, 14, 31, 55.

Эпицентр из Каменца-Подольского нанес поражение польскому клубу Медзь Легница (2:1). Голы забили: Миронюк, 72, Григоращук, 78 – Миоц, 34.

Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, взял верх над клубом Полония Варшава (2:0). Голами отметились: Липский, 14, Ассинор, 69.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 25 января 2026

Альянса Лима (Перу) – Интер Майами (США) – 3:0

Депортес Икике (Чили) – Кобрелоа (Чили) – 1:1

О'Хиггинс (Чили) – Магальянес (Чили) – 3:1

Гамба Осака (Япония) – Саппоро (Япония) – 4:1

Университарио (Перу) – Универсидад де Чили (Чили) – 3:0

Брисбен Найтс (Австралия) – Голд Коуст Найтс (Австралия) – 5:2

Медзь Легница (Польша) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:1

Михаловце (Словакия) – Озгон (Киргизстан) – 2:1

Запи (Чехия) – Кралув Двур (Чехия) – 5:4

Мура (Словения) – Белтинци (Словения) – 1:1

Альтглинике (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 4:1

Башкими (Северная Македония) – Рудар (Черногория) – 3:0

Будафок (Венгрия) – Кржко Посавье (Словения) – 3:0

КСС Слатина (Румыния) – КСМ Тыргу-Жиу (Румыния) – 3:1

Политехника Яссы (Румыния) – Буковина Радивцы (Румыния) – 4:3

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Пелистер (Северная Македония) – 2:0

Хайльбронн (Германия) – Гросаспах (Германия) – 2:12

Карлсруэ II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 1:1

Силькеборг (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 8:2

Васалунд (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2

Локомотив София (Болгария) – Заря (Украина) – 3:3

Фульда-Ленерц (Германия) – Эрфурт (Германия) – 0:2

ШОТТ Майнц (Германия) – Женесс Эш (Люксембург) – 4:0

Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1

Славия София (Болгария) – Тобол (Казахстан) – 0:1

Тампере Юнайтед (Финляндия) – Джаз Пори (Финляндия) – 4:1

Айхштет (Германия) – Вайсенбург (Германия) – 2:1

Альтах (Австрия) – Шаффхаузен (Швейцария) – 4:2

Жальгирис Каунас (Литва) – Женис (Казахстан) – 1:2

Левски (Болгария) – Тренчин (Словакия) – 2:1

Пирмазенс (Германия) – Рюмеланж (Люксембург) – 2:3

Полония Варшава (Польша) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:2

Хомбург (Германия) – Женесс Канах (Люксембург) – 6:0

АИК (Швеция) – Флора (Эстония) – 1:0

Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1

Железничар (Босния и Герцеговина) – Михаловце (Словакия) – 3:0

Монгайм (Германия) – Борнхайм (Германия) – 4:2

Хрваце (Хорватия) – Прва Искра (Сербия) – 4:0

Шоннебек (Германия) – Шпрокгефель (Германия) – 3:1

Виктория Роспорт (Люксембург) – Айнтрахт Трир (Германия) – 0:3

Карвина (Чехия) – Опава (Чехия) – 3:1

Медзь Легница (Польша) – Эпицентр (Украина) – 1:2

ТПВ (Финляндия) – Атлантис (Финляндия) – 3:2

Вольфсберг (Австрия) – Алюминий (Словения) – 3:2

Таммека (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 0:3

Сьенсиано (Перу) – Боливар (Боливия) – 1:1

Кахамарка (Перу) – Комерсиантес Унидос (Перу) – 1:1

Спортинг Кристал (Перу) – Универсидад Католика (Эквадор) – 3:1

