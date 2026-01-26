Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 14:12 | Обновлено 26 января 2026, 14:24
Товарищеские матчи, 25 января. Динамо накидало 8 мячей за 120 минут

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 25 января. Динамо накидало 8 мячей за 120 минут
ФК Динамо Киев

25 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько украинских команд.

Киевское Динамо в Турции нанесло сокрушительное поражение клубу Малишево из Косова (10:0). Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы забили: Кабаев, 10, 41, Огундaна, 46, Буяльский, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4.

Луганская Заря сыграла вничью с болгарской командой Локомотив София (3:3). Голы: забили Будковский, 13, Попара, 50, Янич, 88 – голы соперника, 14, 31, 55.

Эпицентр из Каменца-Подольского нанес поражение польскому клубу Медзь Легница (2:1). Голы забили: Миронюк, 72, Григоращук, 78 – Миоц, 34.

Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, взял верх над клубом Полония Варшава (2:0). Голами отметились: Липский, 14, Ассинор, 69.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 25 января 2026

  • Альянса Лима (Перу) – Интер Майами (США) – 3:0
  • Депортес Икике (Чили) – Кобрелоа (Чили) – 1:1
  • О'Хиггинс (Чили) – Магальянес (Чили) – 3:1
  • Гамба Осака (Япония) – Саппоро (Япония) – 4:1
  • Университарио (Перу) – Универсидад де Чили (Чили) – 3:0
  • Брисбен Найтс (Австралия) – Голд Коуст Найтс (Австралия) – 5:2
  • Медзь Легница (Польша) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:1
  • Михаловце (Словакия) – Озгон (Киргизстан) – 2:1
  • Запи (Чехия) – Кралув Двур (Чехия) – 5:4
  • Мура (Словения) – Белтинци (Словения) – 1:1
  • Альтглинике (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 4:1
  • Башкими (Северная Македония) – Рудар (Черногория) – 3:0
  • Будафок (Венгрия) – Кржко Посавье (Словения) – 3:0
  • КСС Слатина (Румыния) – КСМ Тыргу-Жиу (Румыния) – 3:1
  • Политехника Яссы (Румыния) – Буковина Радивцы (Румыния) – 4:3
  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Пелистер (Северная Македония) – 2:0
  • Хайльбронн (Германия) – Гросаспах (Германия) – 2:12
  • Карлсруэ II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 1:1
  • Силькеборг (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 8:2
  • Васалунд (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2
  • Локомотив София (Болгария) – Заря (Украина) – 3:3
  • Фульда-Ленерц (Германия) – Эрфурт (Германия) – 0:2
  • ШОТТ Майнц (Германия) – Женесс Эш (Люксембург) – 4:0
  • Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1
  • Славия София (Болгария) – Тобол (Казахстан) – 0:1
  • Тампере Юнайтед (Финляндия) – Джаз Пори (Финляндия) – 4:1
  • Айхштет (Германия) – Вайсенбург (Германия) – 2:1
  • Альтах (Австрия) – Шаффхаузен (Швейцария) – 4:2
  • Жальгирис Каунас (Литва) – Женис (Казахстан) – 1:2
  • Левски (Болгария) – Тренчин (Словакия) – 2:1
  • Пирмазенс (Германия) – Рюмеланж (Люксембург) – 2:3
  • Полония Варшава (Польша) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:2
  • Хомбург (Германия) – Женесс Канах (Люксембург) – 6:0
  • АИК (Швеция) – Флора (Эстония) – 1:0
  • Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1
  • Железничар (Босния и Герцеговина) – Михаловце (Словакия) – 3:0
  • Монгайм (Германия) – Борнхайм (Германия) – 4:2
  • Хрваце (Хорватия) – Прва Искра (Сербия) – 4:0
  • Шоннебек (Германия) – Шпрокгефель (Германия) – 3:1
  • Виктория Роспорт (Люксембург) – Айнтрахт Трир (Германия) – 0:3
  • Карвина (Чехия) – Опава (Чехия) – 3:1
  • Медзь Легница (Польша) – Эпицентр (Украина) – 1:2
  • ТПВ (Финляндия) – Атлантис (Финляндия) – 3:2
  • Вольфсберг (Австрия) – Алюминий (Словения) – 3:2
  • Таммека (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 0:3
  • Сьенсиано (Перу) – Боливар (Боливия) – 1:1
  • Кахамарка (Перу) – Комерсиантес Унидос (Перу) – 1:1
  • Спортинг Кристал (Перу) – Универсидад Католика (Эквадор) – 3:1

Видео матчей

товарищеские матчи Динамо Киев Малишево контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Локомотив София ЛНЗ Черкассы Полония Варшава Эпицентр Каменец-Подольский Медзь Легница
