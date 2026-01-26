Товарищеские матчи, 25 января. Динамо накидало 8 мячей за 120 минут
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
25 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько украинских команд.
Киевское Динамо в Турции нанесло сокрушительное поражение клубу Малишево из Косова (10:0). Игра прошла в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы забили: Кабаев, 10, 41, Огундaна, 46, Буяльский, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4.
Луганская Заря сыграла вничью с болгарской командой Локомотив София (3:3). Голы: забили Будковский, 13, Попара, 50, Янич, 88 – голы соперника, 14, 31, 55.
Эпицентр из Каменца-Подольского нанес поражение польскому клубу Медзь Легница (2:1). Голы забили: Миронюк, 72, Григоращук, 78 – Миоц, 34.
Черкасский ЛНЗ, лидер УПЛ, взял верх над клубом Полония Варшава (2:0). Голами отметились: Липский, 14, Ассинор, 69.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 25 января 2026
- Альянса Лима (Перу) – Интер Майами (США) – 3:0
- Депортес Икике (Чили) – Кобрелоа (Чили) – 1:1
- О'Хиггинс (Чили) – Магальянес (Чили) – 3:1
- Гамба Осака (Япония) – Саппоро (Япония) – 4:1
- Университарио (Перу) – Универсидад де Чили (Чили) – 3:0
- Брисбен Найтс (Австралия) – Голд Коуст Найтс (Австралия) – 5:2
- Медзь Легница (Польша) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:1
- Михаловце (Словакия) – Озгон (Киргизстан) – 2:1
- Запи (Чехия) – Кралув Двур (Чехия) – 5:4
- Мура (Словения) – Белтинци (Словения) – 1:1
- Альтглинике (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 4:1
- Башкими (Северная Македония) – Рудар (Черногория) – 3:0
- Будафок (Венгрия) – Кржко Посавье (Словения) – 3:0
- КСС Слатина (Румыния) – КСМ Тыргу-Жиу (Румыния) – 3:1
- Политехника Яссы (Румыния) – Буковина Радивцы (Румыния) – 4:3
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Пелистер (Северная Македония) – 2:0
- Хайльбронн (Германия) – Гросаспах (Германия) – 2:12
- Карлсруэ II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 1:1
- Силькеборг (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 8:2
- Васалунд (Швеция) – Арланда (Швеция) – 3:2
- Локомотив София (Болгария) – Заря (Украина) – 3:3
- Фульда-Ленерц (Германия) – Эрфурт (Германия) – 0:2
- ШОТТ Майнц (Германия) – Женесс Эш (Люксембург) – 4:0
- Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1
- Славия София (Болгария) – Тобол (Казахстан) – 0:1
- Тампере Юнайтед (Финляндия) – Джаз Пори (Финляндия) – 4:1
- Айхштет (Германия) – Вайсенбург (Германия) – 2:1
- Альтах (Австрия) – Шаффхаузен (Швейцария) – 4:2
- Жальгирис Каунас (Литва) – Женис (Казахстан) – 1:2
- Левски (Болгария) – Тренчин (Словакия) – 2:1
- Пирмазенс (Германия) – Рюмеланж (Люксембург) – 2:3
- Полония Варшава (Польша) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:2
- Хомбург (Германия) – Женесс Канах (Люксембург) – 6:0
- АИК (Швеция) – Флора (Эстония) – 1:0
- Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1
- Железничар (Босния и Герцеговина) – Михаловце (Словакия) – 3:0
- Монгайм (Германия) – Борнхайм (Германия) – 4:2
- Хрваце (Хорватия) – Прва Искра (Сербия) – 4:0
- Шоннебек (Германия) – Шпрокгефель (Германия) – 3:1
- Виктория Роспорт (Люксембург) – Айнтрахт Трир (Германия) – 0:3
- Карвина (Чехия) – Опава (Чехия) – 3:1
- Медзь Легница (Польша) – Эпицентр (Украина) – 1:2
- ТПВ (Финляндия) – Атлантис (Финляндия) – 3:2
- Вольфсберг (Австрия) – Алюминий (Словения) – 3:2
- Таммека (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 0:3
- Сьенсиано (Перу) – Боливар (Боливия) – 1:1
- Кахамарка (Перу) – Комерсиантес Унидос (Перу) – 1:1
- Спортинг Кристал (Перу) – Универсидад Католика (Эквадор) – 3:1
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонский клуб разгромил ФК «Эштрела Амадора» в матче 19-го тура чемпионата Португалии
Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии