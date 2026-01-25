Товарищеские матчи, 24 января. Колос проиграл спарринг, ведя в три мяча
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
24 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько украинских команд.
Львовский Рух в Винниках нанес поражение Ниве из Тернополя (5:1). Голы забили: Тутти, 37, Притула, 38, Фаал, 50 (пенальти), 51, 69 – Напуда, 62.
Колос из Ковалевки, ведя 3:0, уступил чешскому клубу Градец-Кралове (3:4). Голы забили: Юрий Климчук, Ника Гагнидзе, Алексей Безручук.
Криворожский Кривбасс сыграл вничью с командой Теджон Хана Ситизен (3:3). Игра прошла в формате 4 таймов по 30 минут. Голы забили: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоса, 16, Владимир Мулик, 110 – Владимир Виливальд, 39 (автогол), Густав Людвигсон, 49, Диогу Оливейра, 59.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 24 января 2026
- Ависпа Фукуока (Япония) – Касима (Япония) – 3:3
- Вегалта Сендай (Япония) – Гифу (Япония) – 5:1
- Джубило Ивата (Япония) – Симидзу (Япония) – 0:2
- Лех Познань (Польша) – АГМК (Узбекистан) – 2:1
- Бунедкор (Узбекистан) – Добруджа (Болгария) – 1:0
- АТУС Ферлах (Австрия) – Санкт-Якоб/Рос (Австрия) – 2:4
- Бенешов (Чехия) – Силон Таборско (Чехия) – 2:3
- Биловец (Чехия) – Поланка-над-Одроу (Чехия) – 3:1
- Велвари (Чехия) – Петрин Пльзень (Чехия) – 5:1
- Карвина B (Чехия) – Валасске Мезиржичи (Чехия) – 7:2
- Карловы Вары (Чехия) – Тахов (Чехия) – 3:1
- Козармышлень СЕ (Венгрия) – Габчиково (Словакия) – 7:1
- Колин (Чехия) – Высоке Мыто (Чехия) – 1:4
- Млада Болеслав U19 (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 2:2
- Моторлет Прага (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 1:1
- Пардубице B (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 1:2
- Темпо Прага (Чехия) – Гостоунь (Чехия) – 3:1
- Уничов (Чехия) – Козловице (Чехия) – 1:0
- Вышеград (Чехия) – Штети (Чехия) – 5:1
- Кромержиж (Чехия) – Глубина (Чехия) – 0:2
- Сорренто (Австралия) – Балкатта (Австралия) – 1:2
- Спарта Прага B (Чехия) – Жилина B (Словакия) – 2:1
- Адмира (Am) (Австрия) – Спортюнион Мауэр (Австрия) – 2:2
- БВСК-Зугло (Венгрия) – Шорокшар (Венгрия) – 0:4
- Беловар (Хорватия) – Копривница (Хорватия) – 2:0
- Брайтенрайн (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 3:0
- Висляны Скавина (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 3:1
- Влашим (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 4:0
- Гавличкув Брод (Чехия) – Нове Место-на-Мораве (Чехия) – 2:1
- Грацер АК (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 5:1
- Дубрава (Хорватия) – Редник Кржевци (Хорватия) – 4:2
- Заглембе Сосновец (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 3:3
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – Вршац (Сербия) – 4:0
- Иглава (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 3:0
- Карловац (Хорватия) – Кымпулунг (Румыния) – 1:1
- Клагенфурт (Австрия) – Атус Фельден (Австрия) – 4:3
- Кривбасс (Украина) – Теджон (Южная Корея) – 3:3
- Л. Микулаш (Словакия) – Кошице (Словакия) – 1:5
- Левадия (Эстония) – Вапрус Пярну (Эстония) – 3:2
- Лиферинг (Австрия) – Дукла Прага (Чехия) – 1:1
- Люн (Норвегия) – Стреммен (Норвегия) – 1:2
- Погроне (Словакия) – Подконице (Словакия) – 8:3
- Полония Бытом (Польша) – Тыхы (Польша) – 1:0
- Посушье (Босния и Герцеговина) – Сесвете (Хорватия) – 2:1
- Пухов (Словакия) – Витковице (Чехия) – 0:0
- С. Братислава B (Словакия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 0:0
- СК Рапид (Австрия) – Ферст Вена (Австрия) – 1:0
- СК Рапид II (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 6:4
- Скра (Польша) – ЛКС Лодзь II (Польша) – 1:2
- Сленза Вроцлав (Польша) – Варта Серадз (Польша) – 4:1
- Стяуа Б. 2 (Румыния) – Волунтари (Румыния) – 1:4
- Труонг Туой Донг Най (Вьетнам) – Лонган (Вьетнам) – 3:0
- Бихор (Румыния) – Университатя Клуж U19 (Румыния) – 2:1
- Фридек-Мистек (Чехия) – Поважска Быстрица (Словакия) – 2:1
- Царина Губин (Польша) – Илова (Польша) – 3:0
- Ческе Будеевице (Чехия) – Пржибрам (Чехия) – 2:1
- Шемрок Роверс (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 6:0
- Лахден Рейпас (Финляндия) – КТП (Финляндия) – 1:2
- Польковице (Польша) – Стилон Гожув (Польша) – 3:2
- Приедор (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения) – 2:3
- Хиндия Тырговиште (Румыния) – Феркешешть (Румыния) – 5:0
- Бренсхей (Дания) – Торнбю ФФ (Дания) – 2:3
- Вердер Бремен II (Германия) – Гемелинген (Германия) – 3:0
- ЭСМТК Будапешт (Венгрия) – Комароми (Венгрия) – 3:0
- Кеге (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 3:3
- Козармишлень СЕ (Венгрия) – Шопрон (Венгрия) – 0:0
- Левангер (Норвегия) – Вердаль (Норвегия) – 10:1
- Одра Ополе (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 3:0
- Островец-Свентокшиский (Польша) – Колбушова Дольна (Польша) – 4:0
- Роскилле (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:0
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Пуща (Польша) – 3:1
- Скерневице (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 2:0
- Скиве (Дания) – Несбю (Дания) – 2:1
- Сутьеска (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 3:0
- Торпедо Кутаиси (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 2:1
- ФА 2000 (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 2:3
- Фаворитнер (Австрия) – Маргаретен (Австрия) – 3:1
- Хельсингер (Дания) – Ванлезе (Дания) – 0:0
- Хобро (Дания) – Тистед (Дания) – 2:0
- Хробры Глогув (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 2:2
- Целендорф (Германия) – Ганза Росток II (Германия) – 0:1
- Халадаш (Венгрия) – Мошонмадьяровар ТЕ (Венгрия) – 0:0
- Ленчна (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 2:2
- Олимпик Кингсвей (Австралия) – Стерлинг Македония (Австралия) – 4:3
- Прешов (Словакия) – Банска Быстрица (Словакия) – 2:0
- Прушкув (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 2:1
- Своге (Болгария) – Ботев Ихтиман (Болгария) – 5:3
- Аустрия Лустенау (Австрия) – Брюль (Швейцария) – 2:1
- Штайнбах Хайгер (Германия) – Финнентроп/Баменоль (Германия) – 0:0
- Айка (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 0:1
- Айнтрахт Т. (Германия) – Женесс Эш (Люксембург) – 5:1
- Ассириска ФФ (Швеция) – Энскеде (Швеция) – 1:1
- Беласица (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:0
- БФК Динамо (Германия) – Кришов (Германия) – 2:4
- Видеотон (Венгрия) – ВСК Веспрем (Венгрия) – 0:1
- ГАИС (Швеция) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 4:1
- Хельсингборг (Швеция) – Эскильсминне (Швеция) – 4:2
- Границе (Чехия) – Штернберк (Чехия) – 3:0
- Гросаспах (Германия) – Ноттинген (Германия) – 7:0
- Дунав Русе (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:3
- Эребру (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 3:0
- Злин B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 1:1
- Иллертиссен (Германия) – ТСФ Берг (Германия) – 6:1
- Кожув Гевгелия (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 1:1
- Колос (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:4
- Краковия (Польша) – Артис Брно (Чехия) – 2:2
- Ландскруна (Швеция) – Треллеборг (Швеция) – 3:2
- Легия II (Польша) – Краковия II (Польша) – 2:1
- Линеро (Швеция) – Лундс (Швеция) – 0:2
- Лихтенберг (Германия) – Фюксе Берлин (Германия) – 1:1
- Лудогорец II (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 5:0
- Любек (Германия) – Зиденболлентин (Германия) – 3:1
- Майнц II (Германия) – Emmelshausen-Karbach (Германия) – 5:1
- Нойдроссенфельд (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 0:2
- Осогово (Северная Македония) – Детонит Плачковица (Северная Македония) – 0:0
- Подбрезова (Словакия) – Шкендия (Северная Македония) – 2:1
- Сириус (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 2:1
- СК Вайхе-08 (Германия) – Колдинг (Дания) – 3:0
- Спартак Плевен (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 2:1
- Судува (Литва) – Гробиня (Латвия) – 1:1
- Тасмания Берлин (Германия) – Галлеcшер (Германия) – 0:4
- Тролльхеттан (Швеция) – Венерсборг (Швеция) – 4:1
- Фалькенберг (Швеция) – Твокер (Швеция) – 1:0
- Паневежис (Литва) – Елгава (Латвия) – 2:0
- Фрайбург II (Германия) – Винтертур II (Швейцария) – 3:0
- ФСФ Франкфурт (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 0:3
- Хальмстад (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 0:1
- Хиллерброд (Дания) – Хольбек (Дания) – 1:1
- Черноморец Балчик (Болгария) – Минер Перник (Болгария) – 1:0
- Швабиш Халль (Германия) – Холленбах (Германия) – 0:4
- Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Кроация Змиявцы (Хорватия) – 0:3
- Висла (Польша) – Млада Болеслав (Чехия) – 1:4
- БВ Линц (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:3
- Берое (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 0:1
- Хегельманн (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 2:0
- Дугополе (Хорватия) – Младост ДГ (Черногория) – 5:2
- Стокгольм Интернационале (Швеция) – Ерфелла (Швеция) – 4:2
- Термалица (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 8:1
- Шленск Вроцлав II (Польша) – Рух (Польша) – 2:1
- Ильвес (Финляндия) – Гнистан (Финляндия) – 1:0
- Аален (Германия) – Фрайберг (Германия) – 1:3
- Ансбах 09 (Германия) – Эрланген (Германия) – 2:2
- Бавария Альценау (Германия) – Ханауэр СК (Германия) – 5:0
- Байройт (Германия) – Гебенбах (Германия) – 1:0
- Балинген (Германия) – Грассхоппер II (Швейцария) – 1:2
- Баумберг (Германия) – Хюрт (Германия) – 3:0
- Берлинер АК 07 (Германия) – Полония Слубице (Польша) – 3:1
- Биль (Швейцария) – Делемон (Швейцария) – 2:0
- Брегенц (Австрия) – Вакер Инсбрук (Австрия) – 1:3
- Бухбах (Германия) – Гальбергмоос-Гольдах (Германия) – 1:5
- Винер Виктория (Австрия) – Штоккерау (Австрия) – 4:1
- Гагра (Грузия) – Гареджи Сагареджо (Грузия) – 1:0
- ГОСК Дубровник (Хорватия) – Ядран ЛП (Хорватия) – 1:2
- Гумметрот (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:3
- Джиппо (Финляндия) – Ювяскюля (Финляндия) – 2:1
- Динамо Шверин (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 2:6
- Энчепинг (Швеция) – Виггбихольмс (Швеция) – 0:2
- Зволен (Словакия) – Калиново (Словакия) – 6:0
- Илирия (Словения) – Белтинци (Словения) – 0:1
- Ингольштадт II (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 4:0
- Интер Б. (Словакия) – Маннсдорф (Австрия) – 3:2
- Лагольмс (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 1:2
- Легота-под-Втачником (Словакия) – Галанта (Словакия) – 3:1
- Лех Познань (Польша) – Ноа (Армения) – 0:1
- Лехгау (Германия) – Бакнанг (Германия) – 2:3
- Лозанна II (Швейцария) – Янг Бойз II (Швейцария) – 2:3
- Нойзидль (Австрия) – Ляйтапродерсдорф (Австрия) – 1:2
- Пайде (Эстония) – РФС (Латвия) – 2:2
- Победа Валандово (Северная Македония) – Неготино (Северная Македония) – 3:0
- Простейов B (Чехия) – Нове Сады (Чехия) – 2:0
- Рауфосс (Норвегия) – Евик-Люн (Норвегия) – 2:0
- РВ Вальдорф (Германия) – Мангейм (Германия) – 1:3
- РСФ Айнтрахт (Германия) – Айленбург (Германия) – 1:0
- Рух (Украина) – Нива Тернополь (Украина) – 5:1
- Санкт-Паули II (Германия) – Эддерсхайм (Германия) – 1:1
- Сигма Оломоуц (Чехия) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1
- Славия София (Болгария) – Тиквеш (Северная Македония) – 1:1
- Угерски-Брод (Чехия) – Всетин (Чехия) – 1:1
- Уйпешт II (Венгрия) – ДТЕ (Венгрия) – 4:2
- УСК Аниф (Австрия) – Мондзее (Австрия) – 2:0
- Флоридсдорфер (Am) (Австрия) – Рец (Австрия) – 1:1
- Хеми Лейпциг (Германия) – Шенинген (Германия) – 1:1
- Штутгарт Киккерс (Германия) – Пфорцхайм (Германия) – 6:1
- Глайсдорф (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 2:1
- Олимпия Грудзёндз (Польша) – Варта Познань (Польша) – 0:5
- Ярун (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 4:2
- Карлберг (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 2:2
- Люнгбю (Дания) – Мьельбю (Швеция) – 3:0
- СК Рапид (Австрия) – Мура (Словения) – 5:2
- Сталь Жешув (Польша) – Острава B (Чехия) – 1:2
- Богемианс (Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 2:2
- Вормс (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 2:3
- Гамбург II (Германия) – Хорсенс (Дания) – 1:5
- Ганновер II (Германия) – Йена (Германия) – 6:2
- Эргрюте (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 3:3
- Эрфурт (Германия) – Кассель (Германия) – 1:3
- Ефле (Швеция) – Сундсвалль (Швеция) – 1:2
- Мерен (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 1:3
- Норрчепинг (Швеция) – Броммапойкарна (Швеция) – 2:0
- Слайго Роверс (Ирландия) – Голуэй Юнайтед (Ирландия) – 6:0
- Согндал (Норвегия) – Сандвикен (Норвегия) – 6:5
- Харью Лаагри (Эстония) – Тарту Велко (Эстония) – 3:0
- Шемрок Роверс (Ирландия) – Трити Юнайтед (Ирландия) – 3:0
- ЯФ Ювентус (Швейцария) – Лугано II (Швейцария) – 2:1
- Балинген (Германия) – Норманния Гмюнд (Германия) – 2:2
- Виктория Роспорт (Люксембург) – ШОТТ Майнц (Германия) – 5:3
- Суннбю (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 1:2
- Спортинг Канзас-Сити (США) – Чикаго Файр (США) – 0:1
- Хаугесунн (Норвегия) – В. Хаугесунн (Норвегия) – 8:1
- ЯПС (Финляндия) – ПК-35 (Финляндия) – 2:1
- Умео (Швеция) – Фриска Вилльор (Швеция) – 4:1
- Мосс (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 0:3
- Нарва (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 3:4
- Орландо Сити (США) – Лексингтон (США) – 1:2
- Юргорден (Швеция) – Викинг (Норвегия) – 2:3
- Хонка (Финляндия) – КаПа (Финляндия) – 2:3
- Трансинвест (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 0:1
- Жальгирис (Литва) – Сувалки (Польша) – 1:2
- Маарду (Эстония) – Левадия U21 (Эстония) – 2:3
- Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Сент-Луис Сити (США) – 3:1
- Виймси ЙК (Эстония) – Курессааре (Эстония) – 3:2
- Эльва (Эстония) – Таммека U21 (Эстония) – 4:1
- Ла-Серена (Чили) – Кобресаль (Чили) – 2:3
- Хуан Пабло II (Перу) – Альянса Атлетико (Перу) – 3:0
- Олвейс Реди (Боливия) – Куско (Перу) – 1:1
- Лос-Анджелес (США) – OK Блюз (США) – 1:0
- Хьюстон Динамо (США) – Луисвилл Сити (США) – 4:2
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»