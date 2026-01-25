Товарищеские матчи, 24 января. Колос проиграл спарринг, ведя в три мяча

24 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько украинских команд.

Львовский Рух в Винниках нанес поражение Ниве из Тернополя (5:1). Голы забили: Тутти, 37, Притула, 38, Фаал, 50 (пенальти), 51, 69 – Напуда, 62.

Колос из Ковалевки, ведя 3:0, уступил чешскому клубу Градец-Кралове (3:4). Голы забили: Юрий Климчук, Ника Гагнидзе, Алексей Безручук.

Криворожский Кривбасс сыграл вничью с командой Теджон Хана Ситизен (3:3). Игра прошла в формате 4 таймов по 30 минут. Голы забили: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоса, 16, Владимир Мулик, 110 – Владимир Виливальд, 39 (автогол), Густав Людвигсон, 49, Диогу Оливейра, 59.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 24 января 2026

Ависпа Фукуока (Япония) – Касима (Япония) – 3:3

Вегалта Сендай (Япония) – Гифу (Япония) – 5:1

Джубило Ивата (Япония) – Симидзу (Япония) – 0:2

Лех Познань (Польша) – АГМК (Узбекистан) – 2:1

Бунедкор (Узбекистан) – Добруджа (Болгария) – 1:0

АТУС Ферлах (Австрия) – Санкт-Якоб/Рос (Австрия) – 2:4

Бенешов (Чехия) – Силон Таборско (Чехия) – 2:3

Биловец (Чехия) – Поланка-над-Одроу (Чехия) – 3:1

Велвари (Чехия) – Петрин Пльзень (Чехия) – 5:1

Карвина B (Чехия) – Валасске Мезиржичи (Чехия) – 7:2

Карловы Вары (Чехия) – Тахов (Чехия) – 3:1

Козармышлень СЕ (Венгрия) – Габчиково (Словакия) – 7:1

Колин (Чехия) – Высоке Мыто (Чехия) – 1:4

Млада Болеслав U19 (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 2:2

Моторлет Прага (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 1:1

Пардубице B (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 1:2

Темпо Прага (Чехия) – Гостоунь (Чехия) – 3:1

Уничов (Чехия) – Козловице (Чехия) – 1:0

Вышеград (Чехия) – Штети (Чехия) – 5:1

Кромержиж (Чехия) – Глубина (Чехия) – 0:2

Сорренто (Австралия) – Балкатта (Австралия) – 1:2

Спарта Прага B (Чехия) – Жилина B (Словакия) – 2:1

Адмира (Am) (Австрия) – Спортюнион Мауэр (Австрия) – 2:2

БВСК-Зугло (Венгрия) – Шорокшар (Венгрия) – 0:4

Беловар (Хорватия) – Копривница (Хорватия) – 2:0

Брайтенрайн (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 3:0

Висляны Скавина (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 3:1

Влашим (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 4:0

Гавличкув Брод (Чехия) – Нове Место-на-Мораве (Чехия) – 2:1

Грацер АК (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 5:1

Дубрава (Хорватия) – Редник Кржевци (Хорватия) – 4:2

Заглембе Сосновец (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 3:3

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Вршац (Сербия) – 4:0

Иглава (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 3:0

Карловац (Хорватия) – Кымпулунг (Румыния) – 1:1

Клагенфурт (Австрия) – Атус Фельден (Австрия) – 4:3

Кривбасс (Украина) – Теджон (Южная Корея) – 3:3

Л. Микулаш (Словакия) – Кошице (Словакия) – 1:5

Левадия (Эстония) – Вапрус Пярну (Эстония) – 3:2

Лиферинг (Австрия) – Дукла Прага (Чехия) – 1:1

Люн (Норвегия) – Стреммен (Норвегия) – 1:2

Погроне (Словакия) – Подконице (Словакия) – 8:3

Полония Бытом (Польша) – Тыхы (Польша) – 1:0

Посушье (Босния и Герцеговина) – Сесвете (Хорватия) – 2:1

Пухов (Словакия) – Витковице (Чехия) – 0:0

С. Братислава B (Словакия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 0:0

СК Рапид (Австрия) – Ферст Вена (Австрия) – 1:0

СК Рапид II (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 6:4

Скра (Польша) – ЛКС Лодзь II (Польша) – 1:2

Сленза Вроцлав (Польша) – Варта Серадз (Польша) – 4:1

Стяуа Б. 2 (Румыния) – Волунтари (Румыния) – 1:4

Труонг Туой Донг Най (Вьетнам) – Лонган (Вьетнам) – 3:0

Бихор (Румыния) – Университатя Клуж U19 (Румыния) – 2:1

Фридек-Мистек (Чехия) – Поважска Быстрица (Словакия) – 2:1

Царина Губин (Польша) – Илова (Польша) – 3:0

Ческе Будеевице (Чехия) – Пржибрам (Чехия) – 2:1

Шемрок Роверс (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 6:0

Лахден Рейпас (Финляндия) – КТП (Финляндия) – 1:2

Польковице (Польша) – Стилон Гожув (Польша) – 3:2

Приедор (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения) – 2:3

Хиндия Тырговиште (Румыния) – Феркешешть (Румыния) – 5:0

Бренсхей (Дания) – Торнбю ФФ (Дания) – 2:3

Вердер Бремен II (Германия) – Гемелинген (Германия) – 3:0

ЭСМТК Будапешт (Венгрия) – Комароми (Венгрия) – 3:0

Кеге (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 3:3

Козармишлень СЕ (Венгрия) – Шопрон (Венгрия) – 0:0

Левангер (Норвегия) – Вердаль (Норвегия) – 10:1

Одра Ополе (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 3:0

Островец-Свентокшиский (Польша) – Колбушова Дольна (Польша) – 4:0

Роскилле (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:0

Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Пуща (Польша) – 3:1

Скерневице (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 2:0

Скиве (Дания) – Несбю (Дания) – 2:1

Сутьеска (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 3:0

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Самгурали (Грузия) – 2:1

ФА 2000 (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 2:3

Фаворитнер (Австрия) – Маргаретен (Австрия) – 3:1

Хельсингер (Дания) – Ванлезе (Дания) – 0:0

Хобро (Дания) – Тистед (Дания) – 2:0

Хробры Глогув (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 2:2

Целендорф (Германия) – Ганза Росток II (Германия) – 0:1

Халадаш (Венгрия) – Мошонмадьяровар ТЕ (Венгрия) – 0:0

Ленчна (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 2:2

Олимпик Кингсвей (Австралия) – Стерлинг Македония (Австралия) – 4:3

Прешов (Словакия) – Банска Быстрица (Словакия) – 2:0

Прушкув (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 2:1

Своге (Болгария) – Ботев Ихтиман (Болгария) – 5:3

Аустрия Лустенау (Австрия) – Брюль (Швейцария) – 2:1

Штайнбах Хайгер (Германия) – Финнентроп/Баменоль (Германия) – 0:0

Айка (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 0:1

Айнтрахт Т. (Германия) – Женесс Эш (Люксембург) – 5:1

Ассириска ФФ (Швеция) – Энскеде (Швеция) – 1:1

Беласица (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:0

БФК Динамо (Германия) – Кришов (Германия) – 2:4

Видеотон (Венгрия) – ВСК Веспрем (Венгрия) – 0:1

ГАИС (Швеция) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 4:1

Хельсингборг (Швеция) – Эскильсминне (Швеция) – 4:2

Границе (Чехия) – Штернберк (Чехия) – 3:0

Гросаспах (Германия) – Ноттинген (Германия) – 7:0

Дунав Русе (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:3

Эребру (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 3:0

Злин B (Чехия) – Ружомберок B (Словакия) – 1:1

Иллертиссен (Германия) – ТСФ Берг (Германия) – 6:1

Кожув Гевгелия (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 1:1

Колос (Украина) – Градец-Кралове (Чехия) – 3:4

Краковия (Польша) – Артис Брно (Чехия) – 2:2

Ландскруна (Швеция) – Треллеборг (Швеция) – 3:2

Легия II (Польша) – Краковия II (Польша) – 2:1

Линеро (Швеция) – Лундс (Швеция) – 0:2

Лихтенберг (Германия) – Фюксе Берлин (Германия) – 1:1

Лудогорец II (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 5:0

Любек (Германия) – Зиденболлентин (Германия) – 3:1

Майнц II (Германия) – Emmelshausen-Karbach (Германия) – 5:1

Нойдроссенфельд (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 0:2

Осогово (Северная Македония) – Детонит Плачковица (Северная Македония) – 0:0

Подбрезова (Словакия) – Шкендия (Северная Македония) – 2:1

Сириус (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 2:1

СК Вайхе-08 (Германия) – Колдинг (Дания) – 3:0

Спартак Плевен (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 2:1

Судува (Литва) – Гробиня (Латвия) – 1:1

Тасмания Берлин (Германия) – Галлеcшер (Германия) – 0:4

Тролльхеттан (Швеция) – Венерсборг (Швеция) – 4:1

Фалькенберг (Швеция) – Твокер (Швеция) – 1:0

Паневежис (Литва) – Елгава (Латвия) – 2:0

Фрайбург II (Германия) – Винтертур II (Швейцария) – 3:0

ФСФ Франкфурт (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 0:3

Хальмстад (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 0:1

Хиллерброд (Дания) – Хольбек (Дания) – 1:1

Черноморец Балчик (Болгария) – Минер Перник (Болгария) – 1:0

Швабиш Халль (Германия) – Холленбах (Германия) – 0:4

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Кроация Змиявцы (Хорватия) – 0:3

Висла (Польша) – Млада Болеслав (Чехия) – 1:4

БВ Линц (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:3

Берое (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 0:1

Хегельманн (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 2:0

Дугополе (Хорватия) – Младост ДГ (Черногория) – 5:2

Стокгольм Интернационале (Швеция) – Ерфелла (Швеция) – 4:2

Термалица (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 8:1

Шленск Вроцлав II (Польша) – Рух (Польша) – 2:1

Ильвес (Финляндия) – Гнистан (Финляндия) – 1:0

Аален (Германия) – Фрайберг (Германия) – 1:3

Ансбах 09 (Германия) – Эрланген (Германия) – 2:2

Бавария Альценау (Германия) – Ханауэр СК (Германия) – 5:0

Байройт (Германия) – Гебенбах (Германия) – 1:0

Балинген (Германия) – Грассхоппер II (Швейцария) – 1:2

Баумберг (Германия) – Хюрт (Германия) – 3:0

Берлинер АК 07 (Германия) – Полония Слубице (Польша) – 3:1

Биль (Швейцария) – Делемон (Швейцария) – 2:0

Брегенц (Австрия) – Вакер Инсбрук (Австрия) – 1:3

Бухбах (Германия) – Гальбергмоос-Гольдах (Германия) – 1:5

Винер Виктория (Австрия) – Штоккерау (Австрия) – 4:1

Гагра (Грузия) – Гареджи Сагареджо (Грузия) – 1:0

ГОСК Дубровник (Хорватия) – Ядран ЛП (Хорватия) – 1:2

Гумметрот (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:3

Джиппо (Финляндия) – Ювяскюля (Финляндия) – 2:1

Динамо Шверин (Германия) – Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – 2:6

Энчепинг (Швеция) – Виггбихольмс (Швеция) – 0:2

Зволен (Словакия) – Калиново (Словакия) – 6:0

Илирия (Словения) – Белтинци (Словения) – 0:1

Ингольштадт II (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 4:0

Интер Б. (Словакия) – Маннсдорф (Австрия) – 3:2

Лагольмс (Швеция) – Русенгорд (Швеция) – 1:2

Легота-под-Втачником (Словакия) – Галанта (Словакия) – 3:1

Лех Познань (Польша) – Ноа (Армения) – 0:1

Лехгау (Германия) – Бакнанг (Германия) – 2:3

Лозанна II (Швейцария) – Янг Бойз II (Швейцария) – 2:3

Нойзидль (Австрия) – Ляйтапродерсдорф (Австрия) – 1:2

Пайде (Эстония) – РФС (Латвия) – 2:2

Победа Валандово (Северная Македония) – Неготино (Северная Македония) – 3:0

Простейов B (Чехия) – Нове Сады (Чехия) – 2:0

Рауфосс (Норвегия) – Евик-Люн (Норвегия) – 2:0

РВ Вальдорф (Германия) – Мангейм (Германия) – 1:3

РСФ Айнтрахт (Германия) – Айленбург (Германия) – 1:0

Рух (Украина) – Нива Тернополь (Украина) – 5:1

Санкт-Паули II (Германия) – Эддерсхайм (Германия) – 1:1

Сигма Оломоуц (Чехия) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1

Славия София (Болгария) – Тиквеш (Северная Македония) – 1:1

Угерски-Брод (Чехия) – Всетин (Чехия) – 1:1

Уйпешт II (Венгрия) – ДТЕ (Венгрия) – 4:2

УСК Аниф (Австрия) – Мондзее (Австрия) – 2:0

Флоридсдорфер (Am) (Австрия) – Рец (Австрия) – 1:1

Хеми Лейпциг (Германия) – Шенинген (Германия) – 1:1

Штутгарт Киккерс (Германия) – Пфорцхайм (Германия) – 6:1

Глайсдорф (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 2:1

Олимпия Грудзёндз (Польша) – Варта Познань (Польша) – 0:5

Ярун (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 4:2

Карлберг (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 2:2

Люнгбю (Дания) – Мьельбю (Швеция) – 3:0

СК Рапид (Австрия) – Мура (Словения) – 5:2

Сталь Жешув (Польша) – Острава B (Чехия) – 1:2

Богемианс (Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 2:2

Вормс (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 2:3

Гамбург II (Германия) – Хорсенс (Дания) – 1:5

Ганновер II (Германия) – Йена (Германия) – 6:2

Эргрюте (Швеция) – Юнгшиле (Швеция) – 3:3

Эрфурт (Германия) – Кассель (Германия) – 1:3

Ефле (Швеция) – Сундсвалль (Швеция) – 1:2

Мерен (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 1:3

Норрчепинг (Швеция) – Броммапойкарна (Швеция) – 2:0

Слайго Роверс (Ирландия) – Голуэй Юнайтед (Ирландия) – 6:0

Согндал (Норвегия) – Сандвикен (Норвегия) – 6:5

Харью Лаагри (Эстония) – Тарту Велко (Эстония) – 3:0

Шемрок Роверс (Ирландия) – Трити Юнайтед (Ирландия) – 3:0

ЯФ Ювентус (Швейцария) – Лугано II (Швейцария) – 2:1

Балинген (Германия) – Норманния Гмюнд (Германия) – 2:2

Виктория Роспорт (Люксембург) – ШОТТ Майнц (Германия) – 5:3

Суннбю (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 1:2

Спортинг Канзас-Сити (США) – Чикаго Файр (США) – 0:1

Хаугесунн (Норвегия) – В. Хаугесунн (Норвегия) – 8:1

ЯПС (Финляндия) – ПК-35 (Финляндия) – 2:1

Умео (Швеция) – Фриска Вилльор (Швеция) – 4:1

Мосс (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 0:3

Нарва (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 3:4

Орландо Сити (США) – Лексингтон (США) – 1:2

Юргорден (Швеция) – Викинг (Норвегия) – 2:3

Хонка (Финляндия) – КаПа (Финляндия) – 2:3

Трансинвест (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 0:1

Жальгирис (Литва) – Сувалки (Польша) – 1:2

Маарду (Эстония) – Левадия U21 (Эстония) – 2:3

Нью-Йорк Ред Буллз (США) – Сент-Луис Сити (США) – 3:1

Виймси ЙК (Эстония) – Курессааре (Эстония) – 3:2

Эльва (Эстония) – Таммека U21 (Эстония) – 4:1

Ла-Серена (Чили) – Кобресаль (Чили) – 2:3

Хуан Пабло II (Перу) – Альянса Атлетико (Перу) – 3:0

Олвейс Реди (Боливия) – Куско (Перу) – 1:1

Лос-Анджелес (США) – OK Блюз (США) – 1:0

Хьюстон Динамо (США) – Луисвилл Сити (США) – 4:2

